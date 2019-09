Pinlig fra Handelshøyskolen

Ledelsen ved NHH har ikke fulgt med i sin egen time.

Anne Rokkan Kommentator

DÅRLIG OPPMØTE: – Forelesninger er en utdatert undervisningsform. Dét liker ikke foreleserne, skriver kommentator og NHH-student Anne Rokkan. Her er det professor Thore Johnsen som poserer i hovedauditoriet ved en annen anledning. Marit Hommedal / NTB scanpix

For mindre enn 2 timer siden

Ved semesterstart ble studentene ved Norges Handelshøyskole (NHH) møtt med en kalddusj: Skolen har vedtatt å slutte med videoopptak av forelesningene.

Skolen har i en årrekke lagt ut slike opptak, til studentenes store glede – meg selv inkludert.

Ledelsen argumenterer nå med at pedagogiske hensyn og studentenes læring skal komme først, og at dette best foregår i den fysiske forelesningssalen. De fremstiller det å slutte med videoopptak som et tiltak for studentenes beste.

Dette argumentet er fullstendig gjennomsiktig, all den tid 95 prosent av studentene rapporterer at opptakene er et nyttig hjelpemiddel.

Argumentet om studentenes beste er åpenbart et skalkeskjul for den egentlige årsaken: Forelesninger er en utdatert undervisningsform. Dét liker ikke foreleserne.

Mange av fagene på siviløkonomstudiet er teknisk krevende. Disse passer spesielt dårlig til plenumsforelesninger. Halvannen time er lenge å skulle følge et muntlig og matematisk resonnement, for så å avslutte, og ta opp tråden en uke seinere.

Med video har man muligheten til å pause for å regne gjennom eksempler, spole tilbake for å få med seg detaljer, og fortsette til neste forelesning når man først er i flyten med faget.

Video gir dessuten studenter med deltidsjobber på dagtid, internships i andre byer eller sykdom muligheten til å følge undervisningen.

I stedet for å kutte et velfungerende tilbud, bør NHH se på muligheten til å gå over til ren videoundervisning i enkelte fag. Dette sparer ressurser, og øker utbyttet for studentene.

Som student Ada Gjedebo Hetland skriver i studentavisen K7Bulletin: Poenget er at studentene skal lære noe, ikke at vi skal holde foreleseren med selskap.

Det er pinlig at en utdanningsinstitusjon som skryter av å være ledende innen strategi og innovasjon, er så bakstreversk i møte med fremtidens undervisningsform.

NHH reklamerer selv med at de utdanner økonomer som «kan skape verdi av de mulighetene som ny teknologi gir».

I så fall burde NHH-ledelsen sette seg på sin egen skolebenk. Akkurat nå er det nemlig langt mellom liv og lære.