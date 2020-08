Bygde-Noreg er ikkje først og fremst ein turistattraksjon

Fekk du ikkje alt du ønska deg på noregsferien? Kjipt.

Publisert Publisert I går 11:26

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Det er eigentleg mest overraskande at det finst så mange gode mat- og overnattingsstader på små, relativt gudsforletne plassar. Her frå Sundal i Kvinnherad, der Hardanger Fjord Lodge opna i år. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Det har vore sommaren då mange endeleg har gjort seg kjent med både krikar og avkrokar i vårt eige land.

Det har gitt ekstremt mange Instagram-bilete av skoddekledde fjellsider, fargesterke solnedgangar, irgrøne bakkar og glitrande fjordar.

Men det har også vore eit møte med Bygde-Noreg eller Utkant-Noreg, som for ein del er ukjent farvatn. Og det har kanskje vore ei aha-oppleving av at ein ikkje alltid får i både pose og sekk.

Les også Tenk så stussleg mat du får i Oslo viss du gjer som Eggen på Vestlandet

Kva skal ein eigentleg kunne forvente når ein set seg i bilen og dundrar ut på bygda?

Mange forventa kanskje ikkje å stå i kø, som om det var rushtid, fordi vegane er så smale. Eller å stå over både ei og to ferjer før dei får krysse fjorden. Eller at etestader og butikkar stenger tidleg, eventuelt ikkje finst i det heile tatt.

Men slik er det altså. For Bygde-Noreg er ikkje først og fremst ein turistattraksjon for deg som har tatt ferie frå bylivets tjas og mas.

Dette er ein plass der folk jobbar og bur kvar bidige dag i året. Også i november, når det striregnar, og det ikkje kjem ein einaste framand bil køyrande langs fjorden. Når det er fråflytting, heller enn tilreising, som er mest aktuelt.

På seinsommaren hissa forfattar Torgrim Eggen på seg minst halvparten av landets vestlendingar. Han reiste rundt i deler av Sogn og Fjordane, og harselerte i DN med det meste han kom over. Eller ikkje kom over.

For verst av alt var ifølgje han sjølv mangelen på mat, og særleg kvalitetsmat.

Altså, det er langt frå alt på Vestlandet som osar kvalitet. Akkurat som på Austlandet, i Toscana eller på den franske landsbygda.

Men skal du til kvar tid kunne forvente å få servert nyfiska aure og sjølvplukka bær i kvar bidige vesle vestlandsbygd?

Nokre stader får du det. Men å drive noko, uansett om det er ein butikk, ein kafé eller eit hotell, i ei lita bygd, gir deg sjeldan eit lukrativt liv. Difor er det eigentleg meir overraskande at det finst såpass mange serveringsstader som held høg kvalitet, enn at det dei fleste stader finst lite og ingenting å skryte av.

For kva skal desse leve av når Oslo-folket har reist heim, og bergensarane har dratt til sitt? Høgsesongen er kort. Resten av året er veldig, veldig langt. Ikkje alle på bygda kan sitje klar i tilfelle det kjem ein forbipasserande som treng noko.

Dei som får det til, må krevje noko av sine kundar. At dei bestiller i god tid. At dei betaler dyrt. At dei dukkar opp til eit visst tidspunkt. Og det vil ikkje vere mange alternativ. For særleg mange konkurrentar er det ikkje grunnlag for.

Bygde-Noreg er ikkje ope døgeret rundt. Det har ikkje plass til alle. Det har færre tilbod enn By-Noreg. Slik er det å bu på bygda, og slik er det også å besøkje bygda.

Det betyr ikkje at det er eit dårleg liv, eller at det ikkje er verd å besøkje. Men ein må kanskje ha med matpakke, sjekke ferjerutene, og ha tolmod.

Dette er også Noreg. Faktisk er dette størsteparten av Noreg.