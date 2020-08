Å stenge utestader er feil medisin og kostar folk jobben

Bent Høie og regjeringa burde heller stramma inn utanlandsreisene.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Laurdag var det nesten tomt på mange utestader i Bergen, i god tid før midnatt. Her er skjenkekontrollør Terje Gjertsen utanfor Fotballpuben. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Ingen drøymer seg tilbake til mars.

Det vil vere heilt fortvilande om besteforeldra våre igjen skal måtte sitje åleine på sjukeheimen. Om nybakte fedrar går glipp av ungens første dagar i livet fordi dei ikkje får besøke på sjukehuset. Om me på ny må halde oss heilt vekke frå familiemedlemmer i risikosona.

Dette er dei viktigaste tinga i livet. At nokon får gå litt mindre på fylla, er ein liten pris å betale.

At regjeringa denne helga bestemte å stenge alle utestader ved midnatt, kan difor verke som eit fornuftig tiltak. Men sjansen er stor for at det er eit symboltiltak, som ikkje vil hjelpe oss ut av den aukande smitten.

Å stenge uteplassar tidleg, set ikkje berre ein stoppar for at folk kan drikke og hygge seg.

Det rammar arbeidsplassar i ein bransje der folk allereie har vore permitterte i månadsvis tidlegare i år. No risikerer dei ein ny runde permittering, eller enno verre: At arbeidsplassen deira går konkurs og at dei blir arbeidsledige over natta.

Det er umogeleg å unngå at koronasmitten rammar lønnsemda i deler av norsk næringsliv. Men fordi kostnaden er så stor, må smitteverntiltaka vere treffsikre.

Akkurat no er det to hovudårsaker til at koronasmitten aukar i Noreg:

Import av smitte frå utlandet.

At folk ikkje held avstand og spreier viruset.

Det siste er alvorleg nok, men det er det første som er rota til problemet.

Byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) i Bergen seier alle tilfella av koronasmitte som blei oppdaga her førre veke, kunne sporast til utlandet. Han meiner det ikkje vil hjelpe å stenge utestadane i byen tidleg.

I Indre Østfold kommune strevar dei no med eit massivt utbrot, som er spreidd mellom anna på uteplassar. Men viruset kom truleg også her frå utlandet, via ungdommar som har vore i Sverige etter at grensa blei opna igjen.

Å stenge utestader tidleg, fjernar berre ein mogeleg arena der koronaviruset kan bli spreidd. Men nye tilfelle av smitte vil kome så lenge folk held fram å reise. Og det finst mange andre plassar der dei kan smitte andre.

Natt til søndag er eit tragisk døme på dette. Utestadane var nesten folketomme lenge før stengetid. Men utover natta var det så mange private festar med over 20 deltakarar, at politiet ikkje hadde sjanse til å stoppe alle.

Dersom stenginga berre flyttar folk frå uteplassar til private heimar, har regjeringa eigentleg skapt eit større problem enn dei i utgangspunktet hadde. Det er mykje vanskelegare å overvake og stenge ned private festar som går over styr. UiB-rektor Dag Rune Olsen seier dette uroar han før årets fadderveke.

Her kviler det openbert eit ansvar på kvar enkelt. Å arrangere eller delta på private festar med 50 eller 100 personar er forbode, uansvarleg og idiotisk.

Men når regjeringa har bestemt seg for formelle innstrammingar, burde dei heller gått etter reisande. Rett nok oppmoda helseminister Bent Høie (H) fredag alle om å halde seg i Noreg. Det er likevel berre ei oppmoding, og langt mildare enn vedtaket om å stenge uteplassar ved midnatt.

Han kunne i staden vurdert strengare krav om karantene etter alle reiser, tvungen testing og raskare nedstenging av land med stigande smittetal.

I sommar har fly frå Spania og seinare Frankrike floge om kapp med klokka for å lande før midnatt og unngå karantenekrav. Det er eit håplaust system, når me veit at passasjerane om bord har like stor sjanse for å vere smittsame om dei landar før eller etter midnatt.

Den offisielle kategoriseringa av land, kunne også vore endra på. Grøne land burde i staden vere omtalt som gule, meiner medisinsk fagleg ansvarleg i Bergen kommune, Trond Egil Hansen. Det har han heilt rett i. Inndelinga i raude og grøne land gir eit inntrykk av at det er uproblematisk å reise til dei grøne. Det har sommaren vist at absolutt ikkje er tilfelle.

Å slå hardare ned på utanlandsreiser vil også koste. Mange jobbar i reiselivsnæringa, og også her har mange vore permittert i månadsvis.

Men det ville i alle fall vore eit tiltak som kunna stoppa viruset frå å i det heile tatt kome til Noreg. Og så lenge det ikkje er smitte, er det heller inga smittespreiing.