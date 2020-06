BT-leserne skal kåre tidenes beste konsert. Det bør bli krangel og ufred i de tusen hjem.

Kåringen er egentlig en hyllest til dem som skaper livets oppturer.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Rolling Stones, som spilte på Koengen i september 2006, er en av favorittene til tittelen «Tidenes konsert i Bergen». Foto: Anne-Stine Johnsbråten

Å være blant dem som nominerer 15 av tidenes aller største konserter i Bergen, er en tvilsom jobb, som stort sett gir tyn og kjeft tilbake.

Jeg vet det, for jeg er en av dem.

På listen i BTs leserkåring finner du Rolling Stones, Prodigy, Nick Cave, Leif Ove Andsnes, James Brown, Susanne Sundfør, Harmonien og Turboneger, blant andre.

De 15 utgjør et høyt bakverk av artister og supershow. Samtidig er det åpenbart store hull i kaken. Her er et forsøk på (bort) forklaring og kontekst.

BTs kåring av tidenes konsert er en hyllest til alle artister fra alle sjangre, som har løftet taket i denne byen før koronaen kom. Mimring er bedre enn ingenting.

Å kjekle om hvem som var finest, sterkest og høyest kan dessuten gi litt liv til en blodfattig sommer, fordi det handler om ren kjærleik og rent savn.

Samtidig er kåringen en påminner om hvor viktig jobb kulturminister Abid Raja (V) har å gjøre når pandemien stenger ned alt som er gøy.

Første runde med krisepakker til norsk kulturliv i vår var knyttet til bortfall av billettinntekter, og gikk derfor stort sett til arrangørene.

Regjeringen glemte den rike underskogen av småselskaper som gjør festivaler mulig. Lyd, lys, scenerigg, teknikk, servicefunksjoner. Forsvinner disse, blir det heller ingen grunnmur å bygge fremtidens festivaler på.

I forrige uke kom Kulturkomiteen på Stortinget seg på beina, og ba regjeringen legge til 1,5 milliarder kroner i sin ordning for kulturlivet. Midlene skal øremerkes selskaper som lever av konsert- og festivallogistikk, og som har mistet hele livsgrunnlaget sitt.

– Utan desse, vert det ikkje noko konsert, sier komitéleder Kristin Ørmen Johnsen til NRK. Så da må man krysse fingre.

Konsertopplevelser er dønn subjektive, så jeg skjønner godt at mange blir engasjert i utvalget på BTs liste.

Hvor er Bruce Springsteen, Paul McCartney, David Bowie, Muse, Foo Fighters, Kaizers Orchestra og Lionel Richie? Hvor er Barbie Bones, Kiri Te Kanawa, Annie, Aurora og The Aller Værste?

Grunnen er vel primært at man må finne et representativt utvalg i hver sjanger. Det er mildt sagt krevende, men utvalget er likevel av A-klasse, spør du meg.

Dessuten handler det om store opplevelser. For meg oppstår disse når du helt uventet mister kontrollen over maskefjes og hjerterytme.

For meg var dette da Bruce Springsteen sto på Koengen 9. juni 2009, og dro den aller første akkorden på «Born to Run». Tre sekunder med fritt fall, åndenød og avspilling av selve livets revy foran øynene mine, med rockens klokeste stemme i ørene.

Det traff hardt og sentimentalt. Så for meg er Springsteen en god reserve på BTs liste.

Bruce Springsteen spilte på Koengen 9. juni 2009, for aller første gang. «For meg oppstår de sterkeste øyeblikkene når du helt uventet mister kontrollen over maskefjes og hjerterytme», skriver Frode Bjerkestrand. Foto: Jan M. Lillebø

Noen ganger er de beste konsertminnene dem du ikke var forberedt på i det hele tatt.

En eldre kollega av meg satt igjen med uutslettelige inntrykk etter en konsert for påhengsmotor og en tønne fiskeslo her i by’n for mange år siden. Det var en ekstraordinært stinkende, marin opplevelse. Visstnok.

For noen publikummere er konserter en sentimental, indre reise til tider og situasjoner da ord ikke strakk til, men musikken fylte alle tomrom med mening.

For andre er det utladninger av så mye rart: tristesser, glede, nabokrangler, restskatt eller glideflukt fra kompliserte hverdager.

For atter andre er det bare en mulighet til å teste markeringsbehov, drikke øl med vannsmak og skravle høylytt med tilfeldige nærstående som forsøker å følge med på det som foregår på scenen.

Personlig mener jeg denne kategorien konsertgjester bør sperres inne i egne områder, så slipper vi andre å bli plaget av maset. Kall gjerne disse inngjerdingene «skravlesoner».

Pianist Leif Ove Andsnes er en av de nominerte til tidenes konsert i Bergen. Foto: Jannica Luoto

Det blir en rar sommer uten desibel, fuzzgitar, strykere, stemme og kok. Når et såpass innesluttet folk som oss mister denne nærkontakten med sjelslivet vårt, oppstår det et savn.

For festivaler er ikke bare fyll, moro og kroppsfysikk. De er ren terapi. Derfor tror jeg mange var oppriktig sjokkert da de oppdaget at hele festivalsommeren 2020 gikk i grøften.

Det mangler noe. Høsten kan bli mørk. Langtidsvirkningene er usikre.

Vi trenger flere sterke kulturopplevelser. Vi trenger artistene, bandene, arrangørene. Og vi trenger hele underskogen av kompetente folk og småselskaper som fikser den fine konsertfølelsen for oss.

Håper de er her til neste år og, alle sammen.