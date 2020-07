Dyrare utanlandsferie i mange år framover

Den svake krona er her for å bli.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Foto: Katrine Nordli

Dei mest solhungrige har reist til Syden. Charterselskapet Ving tredobla salet av reiser då regjeringa opna for å reise til land som Spania, Frankrike, Italia og Hellas frå 15. juli.

Sola trumfar prisen. For kronekursen er ikkje så mykje å skryte av. I skrivande stund må du betale nær 11 kroner for ein euro.

For sju-åtte år sidan kosta euroen berre litt over 7 kroner. Det var då oljeprisen var på toppen, og Noreg flaut over av mjølk og honning.

For kronekursen er ein spegel på kor bra det går med landet. Dei siste tiåra har det vore sterkt knytt til oljeprisen. I toppåra 2012–2014 låg oljeprisen godt over 100 dollar fatet.

Koplinga mellom økonomi og kronekurs skjer i stor grad gjennom renta, eller forventningar om renteutviklinga. Når Noreg går godt aukar gjerne Noregs Bank renta, noko som pressar kronekursen oppover.

Ein annan viktig faktor som påverkar kronekursen er økonomiske kriser og uvisse. Krona er ein liten valuta med få kjøparar. I krisetider sel difor utlendingane kroner, av frykt for å brenne inne med lager av kroner ingen vil ha.

Difor går gjerne kronekursen i golvet når det er ruskevêr i verdsøkonomien. Som regel går oljeprisen ned samstundes, og forsterkar fallet i kronekursen.

I 2014 fall både oljeprisen og krona kraftig. Frå 2016 auka oljeprisen igjen, men kronekursen heldt fram med å falle. Uvisse om oljens framtid, Trumps handelskrig og usikre tider var hovudforklaringa.

Så kom koronakrisa. Både oljeprisen og kronekursen stupte, men tok seg litt inn att. Likevel er krona framleis mindre verdt i euroland enn nokosinne før koronakrisa.

Mykje talar for at den svake krona er her for å bli. Festen er over, oljealderen er på hell.

Trass rekordmange prøveboringar dei siste åra er det funne lite olje. Dessutan trugar klimapolitikk og billig fornybar kraft med å gjere mykje av oljen og gassen verdilaus.

På toppen av dette kjem utsiktene til meir uvisse og økonomisk stagnasjon i verdsøkonomien i åra framover.

Alt tyder difor på at sydenturen aldri igjen vil bli så billig som på 2010-talet.

Trøysta får vere at kronekursen som gjer sydenturen din dyrare, samstundes vil gjere det enklare å erstatte fallande oljesal med andre eksportinntekter.

Noreg treng meir anna eksport, etter kvart som inntektene frå oljesektoren venteleg går ned. Då er ei svak krone gull verdt, fordi ho gjer norske eksportvarer billigare. Det blir òg billigare å vere utanlandsk turist i Noreg.

Oljeboomen som byrja rundt 2003 skapte ein gullalder i Noreg. Realløna auka kraftig, medan ho stod stille eller gjekk tilbake i mange andre industriland. Samstundes vart altså krona langt meir verdt, og Norwegian og andre lågprisselskap gjorde det svært billig å fly.

Nordmenn er framleis rike, så den siste ovale helga til New York er neppe tatt. Men svak krone, mindre lønsvekst og høgare flyprisar kan gjere det til ein hobby for dei meir velståande.

Det vil gjere Noreg til eit meir normalt land, og hjelpe oss til å klare overgangen til eit liv etter oljen. Sånn sett bør vi prise oss lykkeleg over at vi har ein eigen valuta som kan hjelpe oss, sjølv om det betyr dyrare utanlandsturar.

Men ein ting vil ikkje endre seg noko særleg, global oppvarming til trass: Det norske sommarvêret vil ikkje kunne stette solhungeren som er opparbeidd etter ein lang vinter.

Så sydentur blir det nok for mange. Sjølv om det vil koste litt meir enn før.