Hvordan du handler aksjer sier noe om hvem du er

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sin ektemann har handlet våpenaksjer i skjul fra sin kone.

Sosialdemokrater har god grunn til å bli opprørt over børsspekulasjonen til utenriksministerens ektemann.

Stig Arild Pettersen Gjestekommentator

Hver måned putter jeg litt penger i aksjefond. Siden jeg ikke stoler på egen impulskontroll, har jeg satt på en automatisk overføring, så pengene havner på børs før jeg rekker å bruke dem opp.

Det har vist seg å være en god idé. Penger på børs har gitt god avkastning de siste årene. Vi snakker ikke om noen superprofitt, men det har gitt meg en buffer til å møte dårligere tider, egenkapital til å bygge på huset, eller til å spe på pensjonen når jeg blir gammel.

Siden 2017 har aksjesparing i tillegg gitt skattefradrag. Formålet er åpenbart: Samfunnet har mye bedre av at sparepengene mine settes i arbeid som egenkapital for bedrifter enn at de støver bort på en bankkonto.

Det har vært en suksess. Annenhver nordmann sparer nå i aksjefond, og veksten har vært særlig stor blant folk med lavere inntekter. Aksjesparing er faktisk noe «vanlige folk» driver med.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har måttet svare for ektemannens aksjekjøp.

Så hvorfor vekker da aksjehandelen til Anniken Huitfeldts ektemann så mye avsky, langt ut over spørsmål om habilitet?