«Jens og Jonas i stereo, men ikke helt i synk»

Madrid (BT): Jens Stoltenberg vil at Norge skal selge våpen til Tyrkia. Det vil ikke Jonas Gahr Støre. I alle fall ikke ennå.

Stig Arild Pettersen Kommentator i Bergens Tidende

«Så er vi her, da.» Det ble lattermildt da Jens Stoltenberg ønsket sin gode venn Jonas Gahr Støre velkommen til Nato-toppmøtet i Madrid onsdag.

Det sto mellom Jens og Jonas.

Natos generalsekretær hadde blitt forsinket. Nå satt et par hundre journalister i den store pressesalen på Nato-toppmøtet i Madrid og ventet på ham.

I det mye mindre naborommet skulle Norges statsminister ha sitt eget pressetreff bare ti minutter senere.

Nå var det ikke til å unngå at de to kom til å kollidere. For det norske journalistoppbudet i Madrid betød det trøbbel.

– Noen burde ha snakket sammen, sa en av dem halvt på spøk, halvt oppgitt.

Jens Stoltenberg hadde ennå ikke ankommet. Nå var det bare ett minutt til Jonas Gahr Støre skulle befinne seg i rommet ved siden av.

Journalisten reiste seg og gikk. Jonas vant over Jens. Den norske statsministeren kan man i det minste få for seg selv. Å få en eksklusiv prat med Natos generalsekretær midt under et historisk viktig toppmøte var bare å glemme.

– Her er det nordmenn i alle kanaler, sa Jonas Gahr Støre lattermildt da han entret det lille podiet foran ti-tolv norske journalister.