Denne boka kan forklare kvifor Sp gjer det så elendig

Vedum må kome seg ut av Oslo-bobla. Det hastar.

Jens Kihl Kommentator

Trygve Magnus Slagsvold Vedum er både leiar og statsministerkandidat for Senterpartiet. Til høgre er Jan Bøhler, som er partiets fyrstekandidat i Oslo.

Når ein statsministerkandidat gjev ut si fyrste bok tre veker før valdagen, fortener boka å bli teken på alvor. Men etter å ha lese «Nær folk» av Trygve Slagsvold Vedum og medforfattar Jan Bøhler, er det vanskeleg å gjere akkurat det.

Eg sympatiserer med mange av prosjekta til Sp-leiar Vedum og partikollega Bøhler: Ja til desentralisering av makt og ressursar. Nei til new public management. Ja til å bruke store pengar på å ruste opp Groruddalen. Nei til sal av fellesskapens ressursar.

Likevel er denne boka så innmari usympatisk. Det hadde eg faktisk ikkje venta frå landets blidaste partileiar.

Meir om det straks. Men for å gje ei rask samanfatting av kva nytt du får om du kjøper denne boka:

Ei forklaring på Sps klimaløysingar? Nei. Her er elbilar «symbolpolitikk». Vi bør heller prioritere karbonfangst og -lagring på Yara-fabrikken på Herøya ved Porsgrunn. (For å nå klimamåla må vi gjere båe delar og veldig, veldig mykje meir.)

Jan Bøhler stiller med same caps på framsida av dei to bøkene han har gjeve ut det siste året. Det er meir uklart om hettegenseren og jakka også er den same.

Nye løfte om statlege arbeidsplassar eller andre satsingar utanfor Oslo? Ingenting. Det blir nemnt 14 gongar at NRK bør flytte til Grorud, ikkje Ensjø. Men ingen delar av staten skal ut av hovudstaden i denne boka.

Ei vending frå spel til politikk? Det kunne kanskje boka blitt, men Bøhler er for bitter på tidlegare partikollegaer i Ap. Dermed blir dette endå eitt åtak mot Ap. Mitt tips: Aldri gjer partiet du vil regjere med til hovudmotstandar i ein valkamp. Det blir det berre rot av.

I sum er det derfor litt uforståeleg kvifor denne boka eksisterer. Det er berre eitt år sidan Bøhler gav ut «Østkantfolk». Kvifor ei ny bok no? Han har på seg same caps på omslaga av båe to. Han får mest plass i denne boka. Var det lurt?

Det som står att, er to menn frå landets ypparste maktelite som skriv om kor synd det er på Bøhler og kor jordnære dei er, båe to. Og kor godt dei liker kvarandre, då.

Jan Bøhler har hatt godt betalte jobbar i politikken omtrent like lenge som eg har levd. Trygve Slagsvold Vedum har knapt hatt jobbar utanfor politikkbobla. Han har jobba på kontor i Oslo i tjue år.

Dette er sjølvsagt heilt fint, men då er det rart å gje ut ei bok som går til åtak på ungdomspolitikarar som ikkje har erfaring frå utanfor politikken.

Jan Bøhler skryt av at han «er og blir en enkel type fra Groruddalen» som aldri har drøymt om å bli «statsminister eller no’». Tenk å vere så jordnær at du må gje ut ei bok med deg sjølv på framsida for å fortelje at du er heilt vanleg og enkel!

Og tenk å skrive boka saman med éin av dei tre menneska i Noreg som nett no faktisk har sagt at han vil bli statsminister.

Søndag gjorde Senterpartiet eit innsal i VG. Der hadde avisa fått eksklusiv tilgang til delen om Bøhler-utmarsjen frå Ap: «Sp-politiker Jan Bøhler langer ut mot såkalte ’jattere’ i sitt gamle parti», kunne ein lese i VG.

Dagen etter var det lansering. «Har ikke behov for noe oppgjør med Ap», sa han til Dagsavisen då. Men om du ikkje har det behovet, kvifor skriv du då ei heil bok der dette er gjennomgangstemaet og sel det inn til VG?

Heile boka er sjølvrettferdig på same måte.

Bøhler liker ikkje å sitje i møte og utval, kan vi lese. Likevel er han lei seg for at han ikkje fekk sitje i underutval medan han sat i sentralstyret.

Bøhler er lei seg for den servile partikulturen i Oslo Ap. Det kan det vere grunn til å diskutere. Det kjem likevel ikkje eit ord om hans eige ansvar som fylkesleiar i tolv år.

Både Bøhler og Vedum skriv tidleg at dei ikkje liker ordet «politikar». Nokre sider seinare har dei tydelegvis gløymt dette, og resten av boka bruker dei gjerne dette ordet om seg sjølve.

I sum fortel denne boka noko om kvifor Sp har køyrt seg fast:

Det er nesten umogleg å forstå kva klimapolitikk Sp har.

Partiet bruker veldig mykje merksemd på Oslo, ein kommune Sp har prosentvis ganske få veljarar i.

Veljarane er lei av alle åtaka mot Ap, som Sp har sagt dei vil regjere med.

Sett frå Vestlandet er det skuffande å lese denne boka. Om denne boka seier noko om kor mykje makt Bøhler har fått i Senterpartiet, er det dårleg nytt for bygder og byar utanfor Oslo.

Det var distriktspolitikken som gjorde Vedum til ein gallupvinnar. No må han få fart på partiets beste sak om ikkje dette skal bli ein ekte fiasko for Senterpartiet.