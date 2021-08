Erna Solberg prøver å bryte naturlovene. Då må ho fortelje oss noko me ikkje har høyrt før.

Det verkar som statsministeren går i same fella som forgjengaren.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Sjølv om Erna Solberg held høgt tempo i valkampen, er det mindre futt over politikken Høgre presenterer. Foto: Oddleiv Apneseth

Sjøen er stille i hamna i Florø.

Det vil seie, sett vekk frå ein statsminister som freser rundt utpå der i ein elektrisk båt.

Det er den tida igjen.

Om litt skal Erna Solberg løfte ein fisk og mate ein hjort. Prate litt med folk, og så er nok ein dag i valkampen over.

Etter åtte år er ho framleis Høgres beste våpen. Greitt nok, populariteten er ikkje heilt der den lenge var. Men folk stoppar opp når statsministeren ruslar gjennom gata.

Dei står og ventar på henne kor enn ho kjem. Vil ta bilete og gi blomar. Det blir ofte forseinkingar i programmet.

Høgrefolka som følgjer henne er optimistar. Det er god stemning overalt kor dei er.

Men god stemning blir ikkje nødvendigvis til stemmer.

Erna Solberg er etter alt å dømme inne i sine siste veker som statsminister.

Det var mange i høgreuniform å sjå då Erna Solberg besøkte Florø denne veka. Foto: Oddleiv Apneseth

Sogn og Fjordane, som ho besøkte denne veka, er ein av valkrinsane der Høgre kan ende utan stortingsrepresentant dei neste fire åra. Nesten annankvar person du møter her, er Senterparti-veljar.

Det kan sjølvsagt snu. Framleis er det over fem veker til valdagen.

Men i juli viser snittet av målingar nasjonalt ein oppslutnad på 20 prosent for Høgre. Det er det svakaste resultatet så langt, etter månader med jamt fallande oppslutnad.

Jonas Gahr Støre har gått forbi Solberg på statsministermålingar.

Og samarbeidspartia til Høgre gjer det endå dårlegare. Så sjølv om Høgre skulle klare å hente seg inn, er det vanskeleg å sjå vegar til makta.

Statsministeren møter Hjortild på Svanøy utanfor Florø. Eit av fleire raske stopp på turen. Foto: Oddleiv Apneseth

Det er likevel ingenting som tyder på at Solberg og følget hennar har gitt opp, der dei kastar seg i bilen for å rekke innom hjorteoppdrettaren før dei igjen må nå båten tilbake til appellen på torget i Florø.

Men å forsøke å vinne attval denne gongen, skal vere ei nesten umogeleg oppgåve. Det er ingen i etterkrigstida som har sete lenger enn åtte år som statsminister, samanhengande.

Ok, så hadde Einar Gerhardsen eit avbrekk på tre veker i 1963. Men det er likevel grunn til å minne om at berre det å sitje som statsminister i åtte år på rad er unikt.

Det finst berre tre som har gjort det: Einar Gerhardsen, Jens Stoltenberg og Erna Solberg.

Erna Solberg og Høgre veit alt dette betre enn dei fleste. For åtte år sidan var ho i angrep, og overtok etter Jens Stoltenberg og ei raudgrøn regjering som hadde det på akkurat same viset.

Det er som ei naturlov. Regjeringar kjem ikkje unna at folk blir leie av å sjå dei same fjesa. Folk føler dei har høyrt all politikken før, og sjølv om ting går bra med samfunnet, vil veljarane ha endring.

Det er i alle fall den forklaringa dei raudgrøne hadde for åtte år sidan, og som Høgre har overteke no.

Mykje i den stemmer nok. Bloomberg kåra nettopp Noreg til det beste landet å bu i under koronapandemien, men det er ikkje nok for det norske folk.

Det er likevel ikkje berre folket som er utmatta.

Valkampen kan fort bli Erna Solbergs siste veker som statsminister. Foto: Oddleiv Apneseth

For sjølv om Solberg held høgt tempo i valkampen, er det langt mindre futt over politikken ho og Høgre så langt har presentert.

Sympati med laksemilliardærar som betaler formuesskatt, lovnader frå regjeringa om å framleis vere med i EØS og å «halde fram arbeidet for å få fråfallet i vidaregåande skule ned».

Det er ikkje berre at det kjennest som me har høyrt det før. Me har høyrt det før.

Så er det ikkje eigentleg noko gale med at Høgre vil halde fram med politikk dei meiner er god.

Men når mangelen på fornying ser ut til å vere ei av dei største hindringane for å bryte åtte års-barrieren for ein statsminister, burde partiet hatt nokre ess å dra ut av ermet i denne valkampen.