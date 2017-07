Bekymringen for hvordan Bergen vil fremstå for verdens sykkelpublikum under verdensmesterskapet i september, er forståelig. Store deler av Vågsbunnen er under ombygging, og er naturlig nok preget av gravemaskiner, tung redskap og byggeplassens grove estetikk.

Hvordan byen fremstår, er viktig. Men her må tilstanden til byens bankende hjerte veie tyngst.

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) sa en gang til meg at «ingen annen europeisk by har forsømt sin middelalderby på samme måte som Bergen».

Du verden, hun har så rett. Forfallet i området har vært og er en komplett skandale. At den historiske delen av sentrum nå får sårt tiltrengt pleie og omsorg, er nødvendig. Og den prosessen verken kan eller bør la seg forsinkes av et sykkelmesterskap.

En del reagerer på at Korskirken skal pakkes inn i plast for mesterskapet. Jeg er ikke bekymret.

Slik tilstanden for byens rauseste kirke er i dag, er grå presenning nesten en estetisk forbedring. Korskirken har lidd lenge nok. La den få komplett kroppspleie, uten innsyn fra gaten.

Domkirken har fått presenning med realistisk illustrasjon av den opprinnelige fasaden. TV-seerne vil neppe se forskjell på den og originalen, når dronekameraene flimrer forbi.

Nedre Korskirkeallmenning har vært et testament over politikernes håpløse raushet overfor privatbilismen. Etter generasjoners trafikale hærverk, skal endelig plassen få fred og ny brostein.

Klagen over at Bergen ikke vil fremstå i sin beste bunad til sykkel-VM virker litt overspent. Bergen er og blir en smellvakker by, noe tempoetappen opp Fløyen vil bekrefte.

Reiselivslaget burde ha andre ting å bekymre seg over. Det er andre faktorer enn plast og veiarbeid som setter Bergens omdømme som reisemål i fare.

Jeg nevner i fleng: Tilstrømmingen av cruiseturister, sentrumskvelende turistbusser og skuffede kommentarer på Tripadvisor. Bergen er ikke helt Barcelona ennå, men kan i verste fall bli det, hvis den foreldede og kjipe masseturismen får utvikle seg fritt og uhemmet.

At ikke flere lokalpolitikere og reiselivsaktører er mer opptatt av dette, er underlig, så lenge den globale turismen mer og mer handler om grønn, miljøvennlig og mindre invaderende turisme.

Så beklager, Kristoff, Boasson Hagen, arrangører og publikum. Opprustingen i Bergen er tvingende nødvendig og foregår ca. 40 år på overtid.

Verdens beste syklister skal rase gjennom området i 50 km/t. Bergensere og tilreisende skal sige sakte rundt i det forsømte middelaldersentrum i mange hundre år til.

Dessuten er sykkel-VM en av verdens mest velproduserte og glossy TV-sendinger, der produsentene uansett har rik tilgang både på aller det siste i fjernsynsteknologi, og noe av det aller fineste Bergen og omegn har å by på.

De klarer helt sikkert å fotoshoppe en innpakket kirke eller to.