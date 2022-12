I rushet er det ingenting som slår Bybanen

Bybanen er ofte raskare enn bussen, som står fast i den same trafikken som bilane.

Dette er Somletrikkens hemn.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Torsdag morgon skilte bussen og tida lag. For medan tida gjekk vidare som normalt, stod bussen fast på motorvegen frå Åsane.

På eit kvarter, flytta bussen min seg ein dryg kilometer. Bak meg stod bil- og busskøen heilt til Ikea i Åsane, åtte kilometer frå tunnelmunningen.

Eg var på veg til eit møte i Bergen Næringsråd om Bybanen til Åsane. Eg er klar over ironien.

For om Bybanen hadde eksistert nord for sentrum, ville eg ha hoppa over køen saman med tusenvis av andre passasjerar.

For Bybanen går i ein heilt eigen trasé. Den kan køyre vidare sjølv om vegnettet kollapsar i alle retningar.

Men den røynda finst ikkje endå.

Ventetida brukte eg på å tenkje. Kor lang tid bruker eigentleg bussane i rushtrafikken? Det er ikkje sjeldan motorvegen kler seg ut som ein parkeringsplass.