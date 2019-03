Pølsefest

RAUD LØPAR: Hadia Tajik og Kristian Skard på veg inn på raud løpar til Idrettsgallaen 2019 i Stavanger i januar. Foto: Carina Johansen, NTB Scanpix

Asbjørn Kristoffersen

Publisert: Publisert 25. mars 2019 06:18







Eldrebølgja:

Det kan bli lenge til neste gong Hadia Tajik og kjiket hennar inviterer til pølsefest. Endå så gøy det var den første gongen. Ikkje berre for dei som fekk smaka på pølsene. Paraden av Oslos journalist- og politikarstjerner gav ein smak av Hollywood for oss som bur i provinsen.

Vi har sørgjeleg fåtalige kjendisopptog her i landet. Petter Stordalen gjer sitt beste, men hotelpremierar på raud løpar og farmenfestar og bloggarfestar og ille tatoverte b- og c-kjendisar er mager sikringskost. Norske journalistar og politikarar er ikkje opplagt cat-walk-materiale, dei heller. Men Hadia Tajik og journalist Kristian Skard har gjort halal-pølser til den nye vin. Det skal dei ha.

Du visste kanskje ikkje at journalistar og politikarar var slike hundar etter pølser? Det visste ikkje eg heller, endå eg er ein slags bladfyk, eg òg. Det einaste vi har felles, er dårleg rykte, har eg tenkt. Kva veit ein gammal, kvit mann frå bedehusland om hovudstadens heite underliv?

Der hotte folk går føre, kjem hotte folk etter. Såpass forstår eg. Ingen verkeleg hottentott ville eta pølser med politikarar frå Framstegspartiet. Eller Senterpartiet. For ikkje å seia Kristeleg Folkeparti. SV og Raudt og Venstre er berre til innvortes bruk. Dei siklar for så vidt ikkje etter all statsberande ketchup og sennep i Arbeidarpartiet og Høgre heller. Ei får fem, ei får ingen, litleslem og storeslem. Nett som i russetida.

I før-pølsefestleg tid hadde lekfolk knapt noka aning om dette frimurarlauget. Hadia og kjiket til Hadia syntest vel det var på tide å gje ålmenta eit lite innblikk i livsens realitetar. At folkestyre er greitt nok, men at nokon må sjå til at folk styrer seg. Gud og kvarmann kan ikkje eta halalpølse til kvardags. Det skulle teke seg ut.

Men det som skulle blitt ein ny, raud løpar, til kveik og hugnad for eit kjendisfattig folk, er trakka ned i sex, løgn og videotape. No har vi ikkje anna kos enn Petter Stordalen med fire gram kjøt i veka og Sophie Elise utan silikon og butox. Pølsefesten er over.