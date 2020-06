Søylene står der som kopiert ut av et playstationspill, som et byromsparty for slanke linjer, bobler, kuler, flettverk og blendende metall.

De nye søylene på Torgallmenningen står ferdige, blanke og elleville. Dette bør Bergen tåle.

Ingen krangel, ikke noe opprør. Det er forbausende stille rundt Bård Breiviks siste bidrag til hjembyen.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Bård Breiviks søyler er først og fremst et viktig signal om at det finnes takhøyde i landets mest tilbakeskuende og minst endringsvillige storby, skriver Frode Bjerkestrand. Foto: Rune Sævig

Bård Breivik skulle ha vært her nå. Landets fremste billedhogger døde dessverre i januar 2016.

Han får ikke oppleve at den snart 25 år gamle jobben med å transformere Torgallmenningen er ferdig.

Det er synd at den slagferdige kunstneren ikke kan rope noen ord til oss. Søylene får være kunstnerens siste, spektakulære hilsen til hjembyen.

De er en liten ørefik til kunsthistorikere og konservative byplantenkere. En klessing i vanetenkingens fjes.

Bård Breiviks søyler er først og fremst et viktig signal om at det finnes takhøyde i landets mest tilbakeskuende og minst endringsvillige storby.

De nye stålføttene erstatter de utskjelte granittsøylene.

De ble perforert av regn og vær og ydmyket allmenningen i årevis, før de ble distribuert på diverse norske fjordbunner som habitat for yngel og tang.

Kunst i offentlige rom blir ofte brukt for å hylle byens helter eller egenart. Breivik-søylene er noe virkelig annet og originalt.

For meg signaliserer søylene optimisme, villskap, humor og eleganse, et frislepp midt i den gamle byens strenge mønster.

De er et brudd med nostalgien og patriotismen som ligger i dandert i gatene. Bergen kan ha godt av dem.

Men noe er underlig her. Hvorfor er det så stille? Stålsøylene er kommet på plass i fullt påsyn, uten protester, uten krangel, uten trusler, uten sviende temperament i BTs debattspalter.

Det er bemerkelsesverdig. Bergensere og vestlendinger er landskjent for å krangle høylytt om kulturhistorie, utsmykning og lokalisering.

Vi slåss for Bryggen og mot Bybanen som om det gjelder selve livet. Spesielt oppføring av monumenter og skulpturer har fått fyr i peisen før i tiden.

Ett eksempel står på plenen foran Bergen Bibliotek. På grunn av intens krangel, tok det 29 år fra kunstner Knut Steen fikk oppdraget, til statuen av Bergens grunnlegger Olav Kyrre ble avduket i 1998.

Har Bergen mistet sin brodd?

Torgallmenningen har vært åsted for de mest dramatiske diskusjonene. De har ofte handlet om byrommets dramatiske historie.

En av de heteste slagene stod i 1992. Da ønsket byplanleggere og kommunen å flytte det ruvende Sjømannsmonumentet til Bradbenken, på østsiden av Vågen.

Krigsseilere og sjøfolk nektet å finne seg i å bli nedgradert på denne måten. Det ble hete folkemøter og stormende følelser.

Og opprørerne vant til slutt.

Kunstner Bård Breivik og de gamle granittsøylene, fotografert i 2014. Foto: Eirik Brekke

Etter at bybrannen i 1916 hadde rasert halve sentrum, fikk den svært kompetente arkitekten Finn Berner oppdraget med å tegne et nytt byrom rundt den gamle allmenningen.

Berner tegnet sammenhengende husrekker med tydelig inspirasjon fra nyklassisismen.

En slik helhetlig idé skal man kanskje ikke klusse med. Men det var akkurat det Bård Breivik gjorde, da han fikk oppdraget med å ruste opp den shabby Torgallmenningen midt på 1990-tallet.

Da Breivik presenterte ideen med overbygg og søyleganger i april 1997, regnet raseriet fra fagsterke folk. Kunsthistorie-professor og BTs arkitekturanmelder Siri Skjold Lexau skrev blant annet:

«Når Bård Breiviks søyler i tillegg ser ut som gigantiske Barbiedukkebein med Dolly Duck-sko på, er dette litt av en ’voldtekt’ mot arkitekturens stramme og elegante nyklassisisme».

Dermed var begrepet «barbiebeina på Torgallmenningen» født, og det fulgte søylene helt til de havnet på havets bunn for et par år siden.

De nye stålsøylene står foreløpig uten klengenavn, og ser ikke ut til å velte bergenserne ut av sine stoler.

For å sjekke stemningen, tok jeg en spørrerunde på en gloheit fredag formiddag. Det resulterte blant annet i disse utsagnene, fra folk på allmenningen:

– Jeg er litt usikker. De er liksom så mye blankere enn resten av byen. (Ung kvinne)

– Det beste med dem er at taket kommer tilbake, slik at folk kan gå tørrskodd. (Butikksjef)

– Fine, spesielle, kreative. De liver opp, og står fint på egenhånd. (To butikkmedarbeidere)

– Søylene er rett og slett bare stygge. Dette liker jeg ikke. De bryter sånn med de gamle søylene som er bygget inn i husfasadene. (Butikkmedarbeider)

– De fungerer sikkert best om natten. De skinner så voldsomt. (Besøkende fra Trondheim)

Det ulmer altså av delte meninger om Bård Breiviks siste salutt til Bergen. Kanskje de kommer bedre til syne når søylene offisielt skal innvies.

Søylene står der som kopiert ut av et playstationspill, som et byromsparty for slanke linjer, bobler, kuler, flettverk og blendende metall.

Spørsmålet er hvor lenge de får stå der i fred og skinne.