Et skjørt, skjørt byråd

Nok en gang valgte Ap sentrum, til SVs store frustrasjon. Og ja, det handler om Bybanen.

For mindre enn 2 timer siden

Frøy Gudbrandsen Politisk redaktør i BT

ENIGE: Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) sammen med (forfra) Erlend Horn (V), Håkon Pettersen (KrF) og Thor Haakon Bakke (MDG). Marita Aarekol

Bergenspolitikken tok nok en uventet vending tirsdag kveld. Etter å ha vært en svipptur innom høyresiden, ble KrF invitert tilbake til forhandlingene på venstresiden.

I mellomtiden hadde Ap, MDG og Venstre skvist SV ut av byrådsforhandlingene. Dermed var det akseptabelt for KrF å hoppe tilbake i byråd.

Det gamle ordtaket at KrF alltid kommer til makten i Bergen gjelder fortsatt. Denne gangen må oppholdet utenfor makten være rekordkort. Vi snakker her om få dager utenfor byråd.

Nok en gang har Ap valgt sentrum fremfor vennene lenger til venstre. Det er ikke blitt tatt spesielt godt imot i SV.

Les også Ap ofret SV på KrFs alter

SV var denne gangen svært nær makt og ansvar. Tonen i forhandlingene skal ha vært konstruktiv og god, og det er ingenting som tyder på at Mikkel Grüner og hans partifeller har vært urimelige eller vrange.

KrF kunne bare ikke gå i byråd med dem. Det er ikke rart om det oppleves ganske surt, etter uker i forhandlinger.

Å bli snytt for posisjonene på denne måten, helt på oppløpet, har neppe økt kompromissviljen i deres bystyregruppe. Vi kommer til å se SV som et opposisjonsparti i ordets rette forstand.

Kanskje kan skuffelsen og sinnet dempes noe hvis byrådsplattformen Ap, Venstre, MDG og KrF kommer frem til minner til forveksling om den SV gikk med på.

Blir det store endringer, og KrFs retur betyr betydelig mer høyredreid politikk, lever det nye Valhammer-byrådet farlig.

For Bergens nye byråd er langt unna å ha flertall i bystyret. Valhammers folk er avhengig av enten SV og Rødt eller SV og Sp eller noen på høyresiden for å få gjennom politikken sin.

Med et tyngdepunkt mot sentrum, kan det være mulig å navigere mellom høyre- og venstresiden fra sak til sak. Det er en strevsom tilværelse, men rett og slett det beste som var mulig få til i dette fragmenterte bystyret.

Etter at splittelsen i Senterpartiet ble tydelig i helgen, var det en overhengende risiko for at Harald Victor Hove (H) ville ende opp som byrådsleder. Halve Sps gruppe ville gå til høyresiden, og de virket lite interessert i å gi etter for gruppeleder Ove Sverre Bjørdals ønske om å samarbeide mot Ap.

Etter å ha gått til valg på at Bybanen skulle gå i tunnel bak Bryggen, er det heller ikke så rart. Hove har de siste dagene gått langt i å love denne tunnelen.

Og kanskje var det nettopp det som presset frem denne dreiningen. Venstre, MDG og Ap tenkte kjapt, og vips var SV ute.

Les også Harald Victor Hove legger skylden på Sp

På sett og vis var det kanskje Bybanen som stjal byrådsmakten fra SV. Et høyst ufrivillig offer der, altså. Men med dette byrådet, er det så godt som garantert at Bybanen mot Åsane blir bygget.

Med SV ute, får MDG en stor plass i det nye byrået. Det blir et av de store spenningsmomentene fremover, når flere ferske politikere skal prege bypolitikken.

Nå går det noen dager før den endelige byrådsplattformen er ferdig. Detaljene er ikke klare. Men nå får Bergen et nytt byråd, og det er i seg selv en god nyhet.

Hvor lenge Valhammer og gjengen blir sittende, er ikke godt å si. Et mindretallsbyråd med mange partier er svært, svært skjørt. Det eneste positive tegnet må være at det stabile alternativet ikke finnes.

Høyresiden må nå akseptere at makten er tapt for denne gang. Kanskje kan SVs frustrasjon komme dem til unnsetning utover i perioden.