Å skrive nynorsk er å lage problem for andre. Det er krevjande å vere på det laget.

Men er noko på veg til å snu?

Ivar Aasen hadde nok ikkje likt den fallande nynorskbruken i norsk skule. Men han hadde truleg likt at nynorsk gjer suksess på andre måtar.

Då biologitimane starta opp igjen i Øystese denne hausten, sat elevane ein månad utan bøker.

Grunnen? Læreboka fanst ikkje på nynorsk i tide til skulestart.

Slik er det kvart år i norsk skule. Nynorskbøkene er kronisk for seint ute.

Dette til trass for at det i haust var 50 år sidan dei første elevane streika for nettopp retten til å få nynorske lærebøker til tida.

Ironisk nok var den aller første streiken nettopp i Øystese. Tenk om dei hadde visst at 50 år seinare, var me ikkje komne lenger.

Streikane i 1971 spreidde seg over heile landet. I alt 30.000 vidaregåande elevar demonstrerte ved 112 skular. Eit engasjement ein sjeldan ser for nynorsk.

Tre år etter vann elevane fram. Det vart lovfesta at lærebøker skulle finnast på både nynorsk og bokmål, til same kostnad og same tid.

Problemet er berre at dette er ei lov ingen bryr seg særleg om.

Difor er lærebøkene på nynorsk framleis seine.

Den digitale undervisninga står det endå verre til med. Appar og andre program som elevane brukar finst kanskje berre på bokmål.

Og nynorskelevar får raude strekar under annakvart ord i teksten dei skriv i Google Docs. For Google har svaret på alt, men ikkje eit retteprogram på nynorsk.

Øystese gymnas var eit sentrum for nynorskopprør på 70-talet. I 1971 gjekk dette demonstrasjonstoget gjennom bygda.

Det verkar kanskje ikkje som ei stor sak. Ingen nynorskelevar tek skade av ei bokmålsbok, og dei klarer fint å lese den i ein månad. Alle nordmenn les jo langt meir bokmål enn nynorsk allereie.

Problemet er at dersom elevar ikkje får bøker og andre læremiddel på nynorsk, byter dei til bokmål. Og har du snudd ryggen til nynorsken på vidaregåande, kjem du ikkje tilbake.

Vidaregåande er trass alt den siste plassen det er nokolunde lett å vere nynorskbrukar. Overalt seinare i livet, er du åleine. Då skal du ha opparbeidd sterk vilje for å halde fast på «eg» og «ikkje».

50-årsjubileet for streiken vart førre veke markert ved gamle Øystese gymnas. Då eg snakka med ein av dei som demonstrerte i 1971, sa han at noko av det finaste den gongen var korleis elevar over heile landet, «til og med i Oslo», deltok. Han kjente på omsorg frå bokmålsfolket.

Slikt har det ikkje vore mykje av sidan.

Og kanskje er det ikkje så rart. Det er krevjande å vere på nynorskens lag.

Å kjempe for nynorsk har i alle år handla om å stritte imot og stå på barrikadane for lovene som ingen eigentleg bryr seg om.

For det er ikkje berre lærebøkene, det finst mange døme. Spør berre NRK, som er lovpålagd å ha ein nynorskbruk på 25 prosent. Sidan den lova trødde i kraft har dei nådd målet ein einaste gong. Men det har ikkje fått nokon konsekvensar.

Å vere nynorskforkjempar er å vere den irriterande personen som heile tida påpeikar formelle feil og gjer livet litt meir tungvint. Den som strevar imot ei utvikling som nesten er uunngåeleg – for talet på nynorskbrukarar går berre nedover.

Kven vil vel vere med på den kampen?

Som nynorskbrukar kjenner du alt dette på kroppen. Det er lett å kjenne på eit behov for å unnskylde, ikkje vere ei ekstra byrde og legge til rette for at bokmålsbrukarar kan forstå og sleppe å bruke den ekstra energien som nynorsken kanskje krev.

Den siste tida er det likevel som om stemninga har snudd. Brått er me litt mindre til bry enn me var.

Plutseleg er nynorsk på trykk i Aftenposten, VG og brukt på TV2.

Slik såg banneret til Frps ungdomslag ut. Lite visste dei kva reaksjon dei skulle få.

Då Framstegspartiets ungdom rulla opp «F**K nynorsk»-banneret sitt i skulevalkampen og prøvde å skåre det vanlege, billige poenget, enda det med kollektiv skjenn og 1500 nye medlemmer i Noregs Mållag.

Forfattar Tore Renberg bestemte seg med eitt å slutte å skrive bokmål, og laga noko så sjeldant som ein bestseljar på nynorsk. «Tollak til Ingeborg» fekk Bokhandlerprisen som første nynorskbok nokosinne.

Det er berre ei kjensle, men eg trur ikkje det kunne skjedd for ti år sidan.

Men kanskje kunne det skjedd for 50 år sidan? Det er i alle fall mogeleg å forstå den streikande eleven som fann det rørande at bokmålselevane engasjerte seg på nynorskens vegner.

På same måte betyr det mykje at tekstar på nynorsk blir akseptert der det tidlegare berre var rom for bokmål. Ikkje berre av tvang. Men fordi det blir sett på som godt.

Kampen for nynorsk kjem framleis til å handle om å stritte imot og kjempe for lover ingen bryr seg om. For viss ingen passar på, kjem nynorsk til å døy.

Men tenk om nynorsk også kan få snike seg inn i folks kvardag på anna vis.

Då blir det kanskje litt lettare for nynorskelevane frå Øystese og andre plassar i landet, når dei skal vidare i livet.

Sjølv om dei har lært at dei er ei byrde som krev lærebøker på sitt eige mål.