MDG må satse meir på byane

Venstre har vist MDG at det går an å ha suksess som eit byparti.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

MDG-leiar Une Bastholm klarte ikkje å få partiet over sperregrensa i årets val.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Venstre kom over sperregrensa. MDG hamna under – men mangla berre 1720 stemmer på å klare sperregrensa.

Det er ny norsk rekord i sperregrensekamp – og er altså det vetle som skiljer ein valvinnar og ein valtapar i 2021.

Venstre kom rett nok over sperregrensa for tredje gong på rad, etter å ha hatt makt i åtte år. Det er imponerande.

MDG var på si side forventa å bryte sperregrensa, men det skjedde altså ikkje. Målingane ser ut til å ha overvurdert dei i år igjen.

Så, kva skjedde? Det skal MDG no prøve å finne ut, i si evaluering av stortingsvalet.

Les også Siste nytt om klima og miljø

Éi forklaring på valresultatet, er at MDG ikkje har klart å appellere til veljarar utanfor Oslo. Partiet er rett og slett for Oslo-avhengig.

Det ser ein på valresultatet. Meir enn kvar fjerde MDG-veljar bur i Oslo. Resultata i dei andre byane er mykje lågare enn i hovudstaden.

Men ei slik forklaring manglar eitt viktig moment: Det er Oslo-dominansen som gjer at MDG i det heile tatt var i nærleiken av å bryte sperregrensa.

Og MDG er ikkje det mest Oslo-avhengige partiet på Stortinget. Venstre har nemleg ein marginalt større andel av sine veljarar frå hovudstaden.

For Guri Melbys parti var det ein del av suksessoppskrifta i årets val.

MDG klarte å gå litt fram i dei fleste valdistrikta i årets val. Venstre gjekk derimot tilbake dei fleste stadene.

Om noko, var MDGs problem i Oslo at dei fekk for få veljarar frå hovudstaden. Det er i Oslo – og i dei andre store byane – MDG har størst grunnlag for å samle veljarar om klimasaka.

For det var nok klima som gjorde at Venstre byrja å stige på målingane i løpet av valkampen – like etter FN la fram sin nye og omfattande klimarapport.

I dagane etter valet var det mange som lurte på om det hadde vore eit klimaval i det heile – slik målingane tyda på før valdagen – sidan MDG kom under sperregrensa.

Det er vanskeleg å kome fram til skråsikre konklusjonar, basert på at MDG kom 1720 stemmer under sperregrensa.

MDG tente neppe noko på at klima vart valkampens store sak, for då burde dei har brutt fireprosentsgrensa med god margin. Det kan vere at ein del veljarar meiner at MDG er for radikale i klimapolitikken, eller at dei opplever partiet som for dominert av éi sak.

I løpet av valkampen vart fleire av dei større utfordra på klimasaka. Det er jo bra for klimasaka, om dei store partia tek klimakrisa meir på alvor, men det gjorde det nok vanskelegare for MDG å vekse.

For eit så tydeleg klimaparti som MDG, kan det vere meir effektivt å flytte dei andre partia i klimasaka, som å bli store sjølv.

Internt i partiet er det no fleire som er kritiske til at MDG stilte ultimatum om oljeleiting og sluttdato for oljeproduksjonen. Det kan godt vere at dette bidrog til å halde MDG under sperregrensa i år – men sjølv om det stemmer, er det ikkje nok til å slå fast at strategien var dårleg.

Standpunktet gjorde dei ulike klimapartia meir forskjellige, og gjorde at dei nok appellerte til litt ulike typer veljarar. Det er ingen grunn til å tru at MDG ville gjort det betre om dei hadde likna meir på SV eller Venstre.

Venstre og MDG gjer det omlag like godt i dei mest sentrale kommunane i Noreg – og dei gjer det omlag like dårleg i Noregs minst sentrale kommunar.

Båe to er soleklare byparti.

Den einaste grunnen til at Venstre er representert utanfor Oslo og Akershus er at dei kom over sperregrensa. Det var nemleg ikkje veljarane i Hordaland og Sogn og Fjordane som sendte Sveinung Rotevatn og Alfred Bjørlo på Stortinget.

Dei kom inn fordi det nasjonale resultatet til Venstre var godt nok – og det var Oslo som drog lasset.

Det er ikkje eit problem for Venstre og MDG at dei er størst der det bur flest folk. Det er heller ingen som trekk fram at Senterpartiet er for smalt, berre fordi dei får 33 prosent av stemmene i dei minst sentrale kommunane – og berre fire prosent i dei mest sentrale.

Venstre viste korleis eit parti kan lukkast sjølv om to tredjedelar av stemmene kjem frå dei mest sentrale kommunane i Noreg. Oppslutningen i byområda har gitt Melby ein gyllen sjanse til å bygge partiet sitt i opposisjon. Det kan MDG klare òg.

For er det éin ting som kjenneteikner kommunane Venstre og MDG gjer det godt i, er at det bur mange folk der. Og dei blir stadig fleire.