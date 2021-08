Dette kunne ha stått i oppropet

Olaug Nilssen Forfattar

Bråket rundt Ytringsfridomskommisjonen og Den Norske Forfatterforeningen har vore uverdig gjørmebryting.

Då eg var ung og internett var ungt, spelte eg i ein periode backgammon med tilfeldige motstandarar på internett.

Det vanlege var å spele til fem poeng, noko som oftast medførte fleire omgangar, i alle fall om ein spelte nokså jamt med motstandaren. Det var ein chattefunksjon til spelet, som for det meste blei brukt til gratulasjonar ved tap og «takk for spelet» ved siger.

Ein gong eg takka for spelet etter å ha vunne, blei eg utfordra til omkamp, og deretter konstant gjort narr av i chattefunksjonen fordi eg hadde skrive «spelet».

Motspelaren vann suverent og drepande, i alle fall hugsar eg det sånn, og eg veit framleis ikkje om det var tilfeldig eller om eg faktisk spelte dårlegare av å bli plaga, mobba, psyka ut, alt etter kva ein vil definere dette som.

I denne livsfasen var eg i alle fall svært var på alt som hadde med nynorsk å gjere. Det er eg i og for seg framleis, i alle fall på den måten at eg ikkje eigentleg synest det er så lurt å eksponere offentleg at det går an å vippe meg av pinnen ved å mobbe meg for språket mitt.

Men ver så god, her har de akilleshælen min!

Dette er eit lite og ufarleg eksempel på at mobbing er maktutøving, uansett om det er medvite eller ikkje, og for mange er dette sikkert så innforstått at det er unødvendig og irriterande, ja, beint ut provoserande å bli påmint om det.

Men Den Norske Forfatterforeningen (DNF) har nettopp offentleggjort at medlemmane stemte nei til eit opprop som var meint som ei støtte til kunstnarar som har blitt trakasserte og hetsa.

Dette har ført til at styremedlem Håvard Syvertsen trekker seg frå styret med ei grunngjeving om at fleirtalet som stemte over oppropet har ein «vilje til å misforstå». På den andre sida uttaler Erik Fosnes Hansen til NRK at det no får vere opp til styret å vurdere si stilling.

Mitt syn på saka er som følgjer:

Eg synest det er heilt fint å minne Ytringsfridomskommisjonen (YKom) på at det er viktig å ta hets og trakassering på alvor som trugsel mot ytringsfridomen. At kunstnarorganisasjonar går saman om å fortelje YKom at dei meiner dette, er berre bra.

Men det er vanskeleg å få grep om kvifor YKom blir skulda for å ikkje ta hets og trakassering på alvor. Og i sommar har det føregått ei etter mitt syn uverdig gjørmebryting der kommentarfeltskrigarar med ulik tilgang til og evne til å handtere media har slåst om kva som har eller ikkje har skjedd i toalettkøen hos YKom, og der kunstnarar som har blitt utsett for hets har måtta dokumentere kva dei har opplevd til allmenn vurdering av alvorsgrad.

Sånn kan det ikkje vere! Ytringsfridom betyr ikkje at vi har ei plikt til å fortelje absolutt alt offentleg.

I ein tråd på Facebook føreslo forfattar Bjørn Ingvaldsen at Den Norske Forfatterforeningen kunne formulere eit nytt opprop.

Som ei av dei som stemte for at DNF skulle trekke underskrifta si frå oppropet, kjenner eg meg i alle fall kalla til å seie noko offentleg om mobbing, hets og trugslar, fordi eg er samd i at det er eit alvorleg problem for ytringsfridomen.

Så her er mine framlegg til påstandar eit opprop kan innehalde (og eg har sjølv synda mot fleire av dei, noko eg umiddelbart vil slutte med):

Vi vil ha betre offentleg finansiering av redaktørstyrte, uavhengige medium, slik at journalistikk av almen interesse ikkje blir skjult bak betalingsmurar.

Vi vil krevje at sosiale medium tar større sosialt ansvar, mellom anna gjennom å betale skatt.

Vi vil argumentere mot synspunkt vi er ueinige i, og korrigere feilaktige framstillingar.

Vi vil aldri kontakte meiningsmotstandarar privat, men halde ordskiftet offentleg.

Vi vil tillate andres karikaturar, andres kunst og andres openlyst fiksjonelle framstillingar.

Vi vil aldri med vilje få andre til å føle seg små og dumme.

Eg har den siste tida prøvd å avgrense min eigen tilgang til sosiale medium, først og fremst for å unngå slitsame debattar og harde ord. Det har medført at eg har tatt opp igjen hobbyen med å spele backgammon, no på mobiltelefonen.

Tydelegvis likar eg ikkje å tape, barna mine har i alle fall gitt beskjed om at det er barnsleg å bli så sur at eg gryntar og slår med knyttneven i armlenet på stolen når eg blir tatt og innestengt av motstandaren.

«Kva er det nå», seier tiåringen mistenksamt, og eg svarer «nei, eg berre taper i backgammon».

«Det er vel ikkje noko å bli sur for»?

«Men det er jo berre ein robot eg blir sur på», svarer eg, og lurer ein bitte liten augneblink på om roboten kjem til å tape mot meg om eg er tilstrekkeleg aggressiv og stygg mot han.

Olaug Nilssen er medlem av Den norske Forfatterforening