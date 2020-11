Vil regjeringa verkeleg starte 2021 med å slå tusenvis av bedrifter konkurs?

Etterverknaden av korona kan bli verre for mange bedrifter enn sjølve krisa.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Utelivsgründer Alexander Arnø har seld leilegheita for å redde sine fire utestader i Bergen gjennom koronakrisa. Viss regjeringa held på planen om å byrje tvangsinndriving av moms og skatt etter nyttår, vil tusenvis av norske bedrifter gå konkurs, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Paul S. Amundsen

Eit av dei mest overraskande fenomena under koronakrisa, er at talet på konkursar har gått ned – med 18 prosent. Men akkurat som vatnet på stranda trekker seg tilbake før det kjem ei flodbølgje, er dette eit forvarsel om noko som kan bli verkeleg stygt.

Hovudårsaka til at færre bedrifter går over ende, er at skatteetaten 13. mars slutta å slå dei konkurs. I staden fekk bedriftene betalingsutsetjing på moms og skatt.

Men krava er ikkje borte. Rekningane som har hopa seg opp må betalast. Frå nyttår byrjar rentene å laupe. Første forfall er 1. februar.

Måndag kunne BT fortelje at 20.000 bedrifter og personar har søkt om betalingsutsetjing av moms og skatt sidan koronakrisa byrja. Av desse har rundt 10.000 bedrifter fått innvilga søknaden.

Skattedirektoratet reknar med at dei samla sett vil skulde staten seks milliardar kroner før året er omme, rundt 100.000 pr. bedrift.

Regjeringa si løysing er å la bedriftene betale ned i seks avdrag over eit halvt år, i staden for i eitt jafs.

Men når det første avdraget kjem 1. februar er neppe krisa over. Mange butikkar, utestader og reiselivsbedrifter har ikkje mykje å gå på etter ni månader med få eller ingen kundar.

Skattekravet kan vere nok til å presse mange av dei ut i den konkursen dei til no har unngått. For skatteetaten er nådelaus. Ingen andre slår fleire bedrifter konkurs i vanlege tider.

Alexander Arnø, som driv fire utestader i Bergen, er eit godt døme på kva som står på spel. Alle utestadane hans er no stengde og dei 35 tilsette permittert. Han fortel til BT at han har seld leilegheita og lånt pengar med vener for å klare å betale rekningane.

Når utestadane hans opnar opp att, byrjar han med andre ord med skrapa kasse. På toppen av det må han altså i løpet av våren betale ned milliongjelda han har opparbeidd seg til skatteetaten.

Det kan vere at Arnø klarer seg, at han får nok kundar og at banken er raus med kreditten slik at han kan betale skatterekninga. Men enkelt blir det neppe.

Slik vil det vere for svært mange bedrifter som no slit. Reiselivet, utelivet og varehandelen er alle bransjar med små overskot og låg eigenkapital, sjølv i normale tider. Mange har med andre ord ikkje så mykje å gå på.

Korleis dette endar er sjølvsagt avhengig av utviklinga av koronaepidemien. Måndag vart det kjent at nok ein vaksine blir tatt opp til vurdering av det europeiske legemiddelbyrået. Nok ein gong førte det til børshopp, auka oljepris og ny optimisme.

Legemiddelverket trur ein ny vaksine kan bli godkjent til bruk her i landet rundt 1. februar. Men det kan ta fleire månader før dei prioriterte gruppene, helsearbeidarar og folk i risikogruppa, er vaksinerte og immune.

Sidan koronaviruset trivst godt i kaldt vêr, er det difor sannsynleg at vi må leve med smitte og restriksjonar fram til våren eller sommaren neste år. Minst.

Då kan det bli vanskeleg for bedrifter å betale det dei skuldar i moms og skatt frå 1. februar. Regjeringa må gjerne sjå det an, men viss dei ikkje endrar på betalingsopplegget, tyder mykje på at dei vil styre tusenvis av bedrifter mot konkurs.

Regjeringas mantra har til no vore at dei skal redde bedrifter «som har livets rett», men unngå å verne bedrifter som i normale tider ville gått konkurs.

Det mantraet gjeld òg synet på innkrevjinga av moms og skatt. I eit tillegg til statsbudsjettet skriv regjeringa at det er «en stor risko for at ikke-levedyktige bedrifter holdes kunstig i live når skattemyndighetene ikke driver vanlig tvangsinnfordring.»

Å skilje levedyktige frå ikkje-levedyktige er lettare sagt enn gjort. Ein rimeleg referanse er å sjå kva bedrifter som gjekk godt før krisa. I så fall er det svært mange som fortener nåde frå staten.

Til no har regjeringas mantra vore enkelt å framføre, fordi svært få bedrifter har gått konkurs. Men viss regjeringa i januar står framfor valet mellom massekonkurs og å utsetje innbetalinga av moms og skatt, tvilar eg på at dei vel massekonkurs.

Det ville i så fall vore eit radikalt brot med politikken til no, og ville uansett truleg bli omgjort av opposisjonen i Stortinget. 2021 er trass alt eit valår.

Eg tippar difor at innbetalinga i det minste blir utsett, truleg fram til sommaren, slik NHO Reiseliv tek til orde for i Dagens Næringsliv.

Spørsmålet er om det vil vere nok. Risikoen er at gjelda til staten vil vekse seg så stor at mange uansett ikkje vil klare å betale, sjølv når samfunnet opnar opp att.

Når regjeringa framover skal vurdere nye redningspakkar, bør difor ettergjeving av denne gjelda vere eit av alternativa. Heller ikkje det er uproblematisk, mellom anna fordi det kan opne for spekulasjon frå elles betalingsdyktige bedrifter.

Men alternativet kan vere verre.