Kampen om sannheten er ikke over

Noe viktig kommer ut av bråket rundt Marte Michelets bok: Vi vet fremdeles for lite om de norske jødene og krigen.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Torsdag 26. november er det 78 år siden 529 norske jøder ble tvunget om bord på frakteskipet «Donau» i Oslo. For de aller fleste førte reisen rett til gasskamrene i Auschwitz. Bare ni kom tilbake. Foto: Georg W. Fossum

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Er det manipulasjon? Eller er det bare dårlig metode? Marte Michelets mye omtalte dokumentarbok «Hva visste hjemmefronten» får hard medfart for tiden.

Tre holocaustforskere har i en 300 siders rapport påpekt store kildefeil. Debatten om Michelets metoder er hard, men den kommer også som en viktig påminnelse.

Torsdag 26. november er det 78 år siden 529 norske jøder ble tvunget om bord på frakteskipet «Donau» i Oslo. For de aller fleste førte reisen rett til gasskamrene i Auschwitz. Bare ni kom tilbake.

På Møhlenpris er det hvert år fakkeltog på denne datoen, til minne om bydelens jøder, de som ble tilintetgjort av nazistene. Michelet-debatten får meg til å tenke på en spesiell hendelse under arrangementet for noen år siden.

Les også Bydelen som aldri glemmer

Da fortalte et av øyenvitnene fra november 1942 en rystende historie. Han hadde stått utenfor bygården Welhavens gate 36 den novemberdagen, akkurat da politiet kom for å hente hans jødiske naboer, familien Becker.

Det var dramatisk, og han glemte det aldri:

Mor Ida stod på fortauet med sin knapt to år gamle sønn Samuel i armene. Hun gråt, og nektet å gå inn i politibilen.

Da mistet en av politimennene fatningen. Han grep tak i Samuel og kastet ham inn i baksetet, for å tvinge mor etter. Hun hadde ikke noe valg.

Politimannen var ingen nazist. Han var nordmann, bergenser.

Dette er en del av bakteppet for Michelets prosjekt. I hvor stor grad avgjorde antisemittiske holdninger hvordan jødene ble behandlet i krigens mest brutale faser?

Ble hjemmefronten varslet så tidlig at de kunne ha gjort mer for å redde jødene?

Michelet mener det, og hun beskylder samtidig sentrale motstandsfolk for å ha profitert på jødetransporter til Sverige.

«Hva visste hjemmefronten» er i sum en ram kritikk av de mest sentrale holocaustforskerne i Norge. Så det er ikke rart de har behov for å komme med en korreksjon.

Les også Økning i antisemittiske holdninger i Europa

Boken «Rapport frå ein gjennomgang av Hva visste hjemmefronten» av forskerne Elise Berggren, Bjarte Bruland og Mats Tangestuen er en nøktern, men knusende gjennomgang av Michelets sentrale hypoteser.

De viser at Michelet i sentrale kildehenvisninger har kuttet sitater, og ved et tilfelle endret ordlyden, for at det tilsynelatende skal passe med hennes hypotese.

De anklager henne for spekulasjon, for å konstruere altfor dristige konklusjoner.

Til nå har både forfatter Marte Michelet og Gyldendal forlag møtt kritikken med avvisning. Foto: Rolf Øhman

Trioen mener de kan påvise at Michelets sitatkutt gjør at motstandsfolk fremstår som fordomsfulle mot jøder. Michelet hevder at sentrale dokumenter er forsvunnet, selv om de er arkivert der de skal være.

Tabbelisten er lang, detaljert, og potensielt ødeleggende for troverdigheten til Michelets bok.

Til nå har både Michelet og Gyldendal forlag møtt kritikken med avvisning. Jeg tror det har vært en dårlig strategi. Ikke minst siden forfatteren akkurat nå sitter og lager et utfyllende tilsvar til forskertrioen.

Det kan være klokt å fryse de sterkeste adjektivene til vi vet hva hun skriver. Det aner meg at hun har en del kritisk å si om de tre forskernes bok.

Det som slår meg, er hvordan forskerne omtaler hjemmefront-legenden Gunnar «Kjakan» Sønsteby i kapittel 4.

Helten er Michelets viktigste kilde for å underbygge påstanden om at hjemmefronten allerede sommeren 1942 fikk varsel om en aksjon mot de norske jødene samme høst.

Dette vet vi, fordi Sønsteby selv sier dette i et intervju med historikeren Ragnar Ulstein i 1970. Lydbåndet lyver ikke.

Les også Holberg var ikke jødehater

Likevel avfeier Berggren, Bruland og Tangestuen dette beviset. De viser til at ingen andre kilder støtter Sønstebys påstand, og dessuten til at intervjuet er gjort 28 år etter tragedien.

De mener han lider av «minneforskyving», eller at at han «kan ha tilbakedatert eit varsel han fekk i oktober, eller kan ha hugsa feil om når aksjonen skjedde».

Det er vanskelig å tro på forskernes teori her, rent menneskelig sett. I juni 1942 visste hjemmefronten at nazistene drev masseutrydding av jøder. Da formidlet BBC i London nyheten om at 700.000 jøder var massakrert i Polen.

Hvis noen den sommeren hadde fortalt deg at nazistene også skulle aksjonere mot de norske jødene, ville ikke du huske når og hvor du fikk budskapet, selv noen tiår etter?

Alt er mulig, selvfølgelig. Men forskernes påstander om Sønstebys kognitive evner er ren spekulasjon. Dermed begår de akkurat samme overtramp som de beskylder Marte Michelet for å gjøre.

Derfor er det også gode grunner til å fortsette debatten om norsk antisemittisme før, under og etter krigen.

De siste ti årene er historien om den store krigen i Norge blitt virkelig interessant. Avstanden i tid har gjort det mulig å diskutere de flytende grensene mellom lojalitet og svik.

I det rommet finnes det sjokkerende opplysninger og historier, og de vil fortsette å komme.

Les også Vi ler ikkje, NRK

I dag vet vi at slik erkjennelse sitter fryktelig langt inne. Først i 2012 beklaget daværende statsminister Jens Stoltenberg dypt overfor jødene, på vegne av den norske stat.

«Drapene er uten tvil nazistenes verk. Men det var nordmenn som arresterte. Og det var nordmenn som kjørte bilene», sa Stoltenberg.

Vi vet fremdeles for lite om hvordan den norske antisemittismen påvirket holdninger, handling og lojalitet under krigen.

Både forskningen og journalistikken om dette må fortsette. Selv om de neppe er på talefot akkurat nå, kan både Marte Michelet og de tre forskerne bidra til den viktige jobben.