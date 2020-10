Ukens sitat ble fremført av en litt nazi regjeringssjef.

Heldigvis kan hun skylde på at hun er fra Bergen.

1. Ukens sitat

«Å være nazi i Bergen er et helt vanlig uttrykk for å være streng».

Flaks å være fra Bergen når du har har skrytt av hvor «nazi» partiet ditt er med lederlønninger i stortingssalen.

2. Ukens oppfølger

«Nesten to millioner kroner til HRS. Eller 1,8 da, for å være nazi.»

@HaraldJacobsen på Twitter

2. Ukens selvfølge

«Det er tøft å være keeper. Det hører med å brekke noen fingre innimellom».

Keepertreneren innrømmer at han kan ha tatt litt hardt i etter at begge keeperne til Arna-Bjørnar brakk fingrene – på samme trening. I og med at dette er kvinne-, og ikke herrefotball, ble det hele håndtert som relativt udramatisk.

3. Ukens dementi

«Vi kom i skade for å melde at Harald Eia tror på Gud. Det gjør han fortsatt ikke.»

Vårt Land ble litt vel optimistiske da Harald Eia fortalte om sitt forhold til religion, men måtte raskt ut og avkrefte

4. Ukens individer

«Tidene forandrer seg. Nå har tydeligvis Dressmann inngått et sponsorat med Turboneger. Fuck the World, men nå i prisgunstige blazere.»

Bård Tufte og Atle Antonsen kommenterer bildet som presenterer mennene bak det nye flyselskapet Braathen Air

5. Ukens passivt aggressive

«Her har politiet hanka inn fartssyndarar. No har nokon gitt namn til busskuret».

Fartssynderne har tatt grep for å gjøre omgivelsene mer hjemmekoselige, ved å henge opp et skilt med «Purkebolet» ved busstoppet politiet pleier å stå.

6. Ukens Trump

«Han har ikke mental kapasitet til å bli president».

Trump snakker om sin motstander i presidentvalget, Joe Biden. I samme intervju omtalte han Bidens visepresidentkandidat, kamala Harris, for «dette monsteret».

7. Ukens festfikser

«Jeg synes det fint om bedriftene avholder julebord for sine ansatte.»

Statsminister Erna Solberg (H) inviterte både på kakao og julebord i VG. Den så vi ikke komme.

8. Ukens festbrems

«Vi må ikke tøye regler og samle flest mulig folk».

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) fraråder julebord. Dén så vi komme.

9. Ukens tweet

«Nå er det så lenge siden jeg har hatt ukens tweet i BT at folk ikke lenger gidder å poengtere det til meg hver lørdag.»

God helg, @Hans_Vang!

