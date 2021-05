Regjeringen gjorde tabbe på tabbe i Bergen Engines-saken. Men det er ikke noe sjokk at ingen hoder ruller.

Stortinget sablet ned Bergen Engines-håndteringen. Men det er dårlig timing å be regjeringen gå rett før et valg.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Flertallet i Stortingets utenriks- og forsvarskomité kom med hard kritikk av regjeringens håndtering. Foto: Knut Egil Wang

Onsdag kom dommen over Bergen Engines-komplekset: Regjeringen fikk den hardeste kritikken Stortinget kan gi uten å fremme mistillitsforslag – et såkalt «daddelvedtak».

Opposisjonen kaller både sikkerhetsarbeid, samordning og informasjonsflyt «sterkt kritikkverdig» og «svært alvorlig».

Bergen Engines ligger rett ved et forsvarsanlegg, og har levert motorer til det norske spionskipet «Marjata». Å selge sånt til russiske oligarker, gir frykt for både spionasje, sabotasje og rikets sikkerhet.

Likevel tok det urovekkende lang tid før regjeringen stanset salget. Prosessen var rotete, departementene sendte motstridende signaler, og deler av saksbehandlingen foregikk på Facebook.

Opposisjonen kunne ha fremmet mistillit mot regjeringen eller enkelte statsråder, men ifølge Jette Christensen (Ap) var det vanskelig å peke på én enkelt minister.

Det er dessuten dårlig timing å be regjeringen gå noen måneder før et valg. Men på et annet tidspunkt kunne såpass store feil fort ført til mistillit.

Siv Jensen la seg flat uten grunn. Hun brøt en ugyldig koronaregel.

Siv Jensen har ingen grunn til å beklage og betale koronabot, mener politisk redaktør Eirin Eikefjord. Foto: Lise Åserud

Denne uken føyde Siv Jensen (Frp) seg inn i rekken av politikertopper som blir politietterforsket for brudd på koronareglene.

Familien feiret 17. mai med 13 personer til bords. Fem var vaksinerte, men i Oslo er grensen ti personer, uansett.

«Ender det med bøter, bør ikke Siv & co. betale», konkluderer Aftenposten-kommentator Andreas Slettholm. Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen mener regelen er ugyldig.

De nasjonale reglene sier nemlig at de som har fått vaksine ikke teller med i antallet besøkende. Koronareglene må være nødvendige og stå i forhold til risikoen, og det er ikke noe faglig grunnlag for å begrense friheten til folk som verken smitter eller blir smittet.

Folk har altså ingen grunn til å hisse seg opp og vifte med bøteboken mot Siv Jensen. Det er regelene som er problemet.

Også Høyre vil fjerne kontantstøtten, men den kan likevel overleve fire nye år

– Det er ikke fjerning av kontantstøtte som er av de viktigste prioriteringene som kommer ut av dette landsmøtet, sa Erna Solberg etter at hun ble stemt ned av eget parti forrige helg. Foto: Berit Roald

Høyres landsmøte vraket kontantstøtten – mot statsminister Erna Solbergs vilje. Planen er å innføre en ventestøtte for dem uten barnehageplass, altså samme politikk som Arbeiderpartiet.

Før valget i 2017 var det et poeng for Høyre å unngå å provosere KrF. På årets landsmøte virket ikke like viktig.

Høyre åpnet både for alkoholsalg til langt på kveld, utvidet åpningstid på polet, flere søndagsåpne butikker og redusert bistand. Alt dette er røde kluter for de kristne.

Selv om flere partier vil vrake kontantstøtten, kan den likevel overleve enda en runde. Både KrF, MDG, Sp og Frp er fortsatt for. Statsministeren har holdt en tradisjonell linje i familiespørsmål. Hun kjempet kontantstøtten inn i Høyres program i 1997, og har ment at det er «litt smålig» å fjerne den.

KrF vil prioritere støtten høyt, og vil neppe få stor motstand i forhandlinger med Solberg.