Stolregelen er tøvete. Regjeringen bør belite seg.

Enkelte koronatiltak bør utfordres. I alle fall når de er så dårlig begrunnet som dette.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Den Nationale Scene (DNS) har fastmonterte seter, Det Vestnorske Teateret (DVT – bildet) har det ikke. Mener Helsedirektoratet for alvor at DVT er «mindre profesjonelt» enn DNS? spør Frode Bjerkestrand. Foto: Ørjan Deisz

Mange kulturarrangører har vært frustrert over regjeringens koronaregel for kulturlivet:

De med fastskrudde seter i salen, kan ha 200 publikummere til stede. De med løse stoler kan for tiden bare ha ti.

Nå har BT fått begrunnelsen for tiltaket. Det kan ikke være lett for regjeringen å forsvare det lenger.

Årsaken til praksisen ligger i måten juristene i Helsedirektoratet tolker begrepet «fastmonterte stoler».

De mener det er «nødvendig å begrense antall personer som deltar på arrangementer av mindre profesjonell art, da disse typisk vil innebære at personer som ellers kjenner hverandre møtes».

Vurderingen er generell, og i utgangspunktet myntet på alle slags forsamlinger.

Men den tyder også på at juristene i Helsedirektoratet kjenner norsk kulturliv dårlig, og at alle konsekvenser ikke er godt nok gjennomtenkt.

For eksempel: Den Nationale Scene (DNS) har fastmonterte seter, Det Vestnorske Teateret (DVT) har det ikke. Mener Helsedirektoratet for alvor at DVT er «mindre profesjonelt» enn DNS?

Mener juristene for alvor at det er større fare for at brisne, smittespredende kompisgjenger oppsøker DVT enn DNS?

I et såpass tynt bebygget land som Norge, betyr denne vurderingen at mange kulturhus og scener faller i Helsedirektoratets definisjon som «mindre profesjonell».

Men det blir mer absurd. Regjeringen gjør det i tillegg umulig for dem i kategorien «mindre profesjonelle» å feste sine seter, slik at de kan bli ansett som «profesjonelle».

Regjeringens koronaveileder gjør det nemlig ulovlig «å skru fast eller på annen måte feste (med tape, strips eller lignende) ellers løse stoler, for å oppfylle kravet om at setene skal være fastmonterte».

De Vestnorske Teater kan derfor ikke skru fast stolene sine i dag, for å kunne slippe inn 200 publikummere.

Altså: Regjeringen mener i fullt alvor at seter som var fastskrudde før 12. mars i fjor har større smitteverneffekt enn stoler arrangørene ønsker å feste til sitt gulv i dag, som kulturbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) påpeker.

Med all respekt: For kulturfeltets del er regelen tøvete. At regjeringen selv hindrer aktører i å gjøre en bedre smitteverninnsats, undergraver respekten for koronatiltakene.

I tillegg fungerer regelen konkurransevridende. Den gir kulturhus med fastmonterte stoler en fordel i det å sikre seg publikum og regulære inntekter når det meste av kulturlivet er nedstengt.

Dessuten favoriserer den statlig finansierte kulturinstitusjoner, de som har fast opphold i scenehus der setene er permanent festet til gulvet.

Derfor gjør scenehusene i Bergen en viktig jobb, når de nå har fått en juridisk vurdering av «stolregelen».

Utredningen fra advokatfirmaet Selmer viser at regelen er nokså tynt begrunnet, og vanskelig å forsvare.

I dette tilfellet bør Kulturdepartementet kunne overprøve Helsedirektoratets jurister. Kulturbyråkratene har nok bedre innsikt i hvordan landets kulturliv er skrudd sammen.

Kulturminister Abid Raja (V) bør se det meningsløse i stolleken, og sørge for at reglene for publikumsadgang blir logiske og rettferdige.

Da kan DVT og andre scener gaffatape eller spikre stolene sine til gulvet, og slippe til flere teater- og konserthungrige i vinter.