Utan polakkar stansar Noreg

Asbjørn Kristoffersen

Foto: Rolf M. Aagaard / NTB

No er det austeuropearane som bygger landet. Ikkje berre har handverkarar innvandra i hopetal. Dei som pendlar mellom heimlandet og den norske jobben, har berga lofotfisket. Og skipsverfta. Og oljenæringa. Og monteringa av ikeakjøken.

Blir ikkje koronagrensene snart opna, kan polakkmangel forårsaka den verste tørrfisktørka sidan Harald Hårfagre samla landet til eitt rike.

I pandemiens dagar, 16 år etter at det vart fri innvandring frå dei nye EU-landa, er austeuropearar kritisk tiltrengt arbeidskraft. Berre frå Polen kjem det om lag 55.000 pendlarar flygande fram og attende, seks veker på, tre veker av, gjerne, for å løfta norsk næringsliv over kneikane.

No blir redningskorpset knegått for å forlengja turnusen og utsetja heimekosen. For å halda arbeidsgjevarane og Erna og det norske brutto nasjonalproduktet under armane.

Harald Hårfagres etterslekt er ikkje lenger i stand til å sløya ein lofottorsk på rentabelt vis. Vi fiksar heller ikkje ei omprogrammering, slik at skreien kunne utsetja gytinga til polakkane er smittefrie. Ingen polakk, ingen skrei med rogn og lever og mandelpoteter. Slik har vi det no, bak stengde grenser.

Om lag 170.000 austeuropearar har fast busetjing i Kongeriket, polakkar og litauarar dei aller fleste, landets to største innvandrargrupper. Dei har teke heile landet i bruk og slått seg til på dei merkelegaste plassar, der det finst fiskemottak eller skipsverft eller oljeindustri eller bygg og anlegg og flatpakka kjøken eller anna norsk retrett å tena pengar på.

Innvandrarar risikerer alltid å bli utnytta og diskriminerte og ille farne. Austeuropearane får trøysta seg med at dei er svært kvite, og attpå til eit slags kristne eller alminneleg ugudelege. Hadde det ikkje vore for importsmitten, kunne dei nesten gått i eitt med den norske Harald Hårfagre-tapetet.

Eg vågar ikkje tenkja på korleis det skal gå med Erna og meg om dei reiser heim att, dit dei kom frå. Der har polakkane fått sine eigne polakkar, to millionar framandarbeidarar frå Ukraina. No er det meir enn stengde grenser som står på spel. Utan polakkar må vi sløya fisken vår sjølve.