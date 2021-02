Denne saudiarabiske forfatteren ble grovt truet under festivalbesøk i Bergen. Regjeringens taushet er pinlig.

Utenriksministeren kan rette opp inntrykket under årets litteraturfestival. Hvis hun tør.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Hissa Hilals opplesning på festivalåpningen i 2019 ble en sterk opplevelse. Dagen etter dukket hun ikke opp til en paneldebatt. Da hun ble etterlyst og funnet, virket hun svært redd, og festivalledelsen kontaktet politiet, skriver Frode Bjerkestrand. Foto: Rune Sævig

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

For to år siden ble den saudiarabiske poeten Hissa Hilal forsøkt truet til taushet av folk fra den saudiarabiske ambassaden i Oslo, mens hun var gjest hos Bergen internasjonale litteraturfestival (LitFestBergen).

Det viser at ytringsfriheten fremdeles er truet, og at det kan skje selv her hos oss.

Episoden ble først avslørt av Dagbladet i desember i fjor. Men det skandaløse forsøket på å stilne henne er møtt med taushet fra regjeringen og andre politikere.

Tausheten er ille. Ikke minst for kulturminister Abid Raja (V), som til overmål har sin egen ytringsfrihetskommisjon i arbeid for tiden.

Les også – Som dikter i Midtøsten kjenner man alltid frykt

Bergen internasjonale litteraturfestival (LitFestBergen) åpner onsdag 10. februar. Festivalen er på kort tid blitt en viktig arena for bokdebatt og ytringsfrihet, med bidrag fra hele kloden.

Selv om festivalen i år blir digital, har den et solid program. Tema omfatter alt fra Black Lives Matter-protestene til 22. juli-terroren.

Mange av postene handler nettopp om den fundamentale retten til å ytre seg fritt, og hvordan presset på den ser ut til å øke.

Ifølge programmet skal utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) holde åpningstale på årets festival. Da er det naturlig at hun sier noen ord om ytringsfrihet for forfattere og kunstnere.

Det betyr også frihet fra trusler og overgrep, ikke minst når kunstnerne befinner seg på norsk jord.

Hvis ikke Eriksen fordømmer Saudi-Arabias trakassering av poeten i Bergen, vil det etterlate en pinlig brist i regjeringens ellers så faste forsvar for ytringsfriheten.

Hendelsen i Bergen er nesten som tatt ut av en roman. Fire måneder etter at saudiarabiske agenter myrdet den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi, var Hissa Hilal gjest ved LitFestBergen.

Hun ble verdensberømt etter en tv-sendt poesikonkurranse i 2010, da hun kritiserte religiøs ekstremisme i hjemlandet. Senere ble den kritikerroste dokumentarfilmen «The Poetess» laget om henne.

Opplesningen hennes under festivalåpningen ble en sterk opplevelse. Dagen etter dukket hun ikke opp til en paneldebatt. Da hun ble etterlyst og funnet, virket hun svært redd, og festivalledelsen kontaktet politiet.

Det kom frem at ansatte ved den saudiarabiske ambassaden i Oslo hadde oppsøkt henne på hotellet i Bergen, og truet henne til å trekke seg fra festivalen.

Les også LittFestBergen gjør ytringsrommet litt større

Det gikk altså nesten to år før den utrolige historien ble kjent, av ukjente grunner. Men både forfatterorganisasjoner og opposisjonen på Stortinget reagerte momentant.

Både partileder Audun Lysbakken (SV) og Anniken Huitfeldt (Ap), som er leder i Stortingets utenrikskomité, krevde at utenriksministeren skulle protestere.

Første juledag sendte 16 kultur- og menneskerettsorganisasjoner ut en pressemelding, der de blant annet refset kulturminister Abid Raja for mangel på respons. Fremdeles var det helt stille fra øverste politiske hold.

– Tausheten er ille. Ikke minst for kulturminister Abid Raja (V), som til overmål har sin egen ytringsfrihetskommisjon i arbeid for tiden, skriver Frode Bjerkestrand. Foto: Ørn E. Borgen

Saudi-Arabia havner konsekvent blant verstingene i alle verdens demokrati- og ytringsfrihetsmålinger.

I en rapport om situasjonen for menneskerettighetene i 2019, beskriver Amnesty International tilstanden.

«Myndighetene trappet opp undertrykkelsen av ytringsfriheten og retten til å organisere og samle seg, inkludert det å slå ned på nettytringer. De trakasserte, arresterte og dømte regimekritikere, forsvarere av menneskerettighetene, medlemmer av shia-minoriteten og til og med aktivisters familiemedlemmer».

Mørkere kan det knapt bli.

Regjeringens taushet er uheldig. Både fordi vi kan stille spørsmål ved regjeringens prinsipielle ryggrad, og fordi det oppstår spekulasjoner om årsakene til den påfallende tausheten.

Saudi-Arabia er et regime norske politikere burde nærme seg med alle piggene ute. Men utenriksminister Ine Eriksen Søreide var på besøk der selv, i februar 2020, ett år etter den famøse episoden på et hotell i Bergen.

Den offisielle omtalen av relasjonen mellom Norge og oljelandet i Midtøsten er opportunistisk. På nettsidene til den norske ambassaden i hovedstaden Riyadh, som formelt er utenriksministerens ansvar, heter det:

«Det bilaterale forholdet mellom Norge og Saudi-Arabia er godt, men med potensial for mer samarbeid og kontakt, særlig innen industri, handel og næringsliv, men også innen akademia, kultur og andre områder».

Mer kultur der, altså.

Les også Kan «Skam»-generasjonen vinne klimakampen?

Norge har fått mye tyn for å eksportere krigsmateriell til Saudi-Arabia. Den er fremdeles berettiget, ikke minst på grunn av landets rolle i den brutale krigen i Jemen.

Totalverdien av all norsk eksport til landet ligger rundt en milliard kroner årlig. Men ambassaden i Riyadh ser potensial, ikke minst for salget av norsk laks, som har økt betydelig de siste årene.

En av grunnene til at Norge uttrykker seg så servilt overfor Saudi-Arabia, er altså ønsket om «gode relasjoner», mer handel og større økonomisk gevinst.

Etter trakasseringen av Hissa Hilal i Bergen, kan man trygt si at respekten for den relasjonen kun går en vei.

Regjeringen kan ikke bli stående i en fæl spagat mellom menneskerettigheter og diplomati, som sikkert gjør spesielt vondt for utenriksminister Søreide.

I dette tilfellet bør vernet av ytringsfriheten veie tyngst.