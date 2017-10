Dersom ei lita jente vil kle seg ut som prinsesse, må vi fortelja henne at prinsesser er ein ørliten, utsett minoritet

At prinsesse Märtha Louise har det vondt og vanskeleg nok som det er. Englefjøra flyg om øyrene hennar. At prinsesse Astrid fru Ferner er gammal og dårleg til beins. Båe foreldra var innvandrarar. Tulleprinsesser i kjip, rosa tyll krenkar ekte prisessers kultur og tradisjonar og identitet. Det må småjentene forstå.

Vi må starta med barna. Vi må alltid starta med barna, om vi skal få bukt med tvangsassimiliering på majoritetetens premiss. Barn skal ha lov til å kle seg ut. Det gjev dei sjanse til å utforska andre levesett og andre kjønnsroller enn dei til vanleg er sosialiserte inn i. Men vi må alltid hugsa på at det er kapitalistiske, gamle, kvite menn som har skapt det rollerepertoartet ungane har å velja mellom. Kva slags variant av manneætta trur du elles har funne på at pur unge damer skal kle seg ut i sjukepleiaruniform, med lasso og tomahawk i beltet og månestrålefjør i hijaben, når herren vil hoppa i høyet? Vi må alltid vera på vakt for å avverja at nykomarane på den nasjonale scene går i fotefara til Store Gamle Potet.

Det beste ville vera om norske barn kledde seg ut som svenskar. Svenskar har aldri vore undertrykte. Svenskar trur dei er betre enn alle andre. Svenskar trur dei er betre enn oss. Problemet med å kle seg ut som ein svenske, er at ingen vil oppfatta at du har kledd deg ut. Svenskar vil ikkje vera ved at dei er svenskar. Dei har jamvel auksjonert bort svenska synden og Pippi Langstrømpe på Tokyo-børsen for å gå i eitt med den multikulturelle tapeten.

Å kle seg ut som danskar, er heller ingen vits, no når danske bestemødre har slutta røykja sigar. Kaptein Sabeltann og Olsen-banden er førdigitalt skrapgods, saman med bastskjørt og togaer. Skotske menn i i rutete skjørt og tyske menn i miniskinnbukser er snart dei einaste, autoriserte utkledningsobjekta som framleis betaler skatt.

Norske småjenter må realitetsorienterast. Skal dei kle seg ut som prinsesser, må dei skaffa seg konto i dei same motehusa som Mette Marit brukar. For Siv Jensen og andre månestrålegamlingar er det for seint. Vi er på veg til dei evige jaktmarker.