Noreg vil klare seg utan Norwegian

Regjeringas nei til Norwegian er brutal, men fornuftig.

Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian styrer truleg mot konkurs, etter at regjeringa sa nei til å gje selskapet statsstøtte, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Terje Bendiksby

Norwegian kan gå mot konkurs. Det er den harde sanninga, etter at regjeringa måndag melde at staten ikkje vil gje direkte statsstøtte.

Selskapet har ei enorm gjeld, rundt 40 milliardar kroner. Staten gav Norwegian tre milliardar kroner i lånegarantiar i mai. I tillegg har staten sponsa flyruter. Men det er ikkje nok.

Selskapet taper 300–500 millionar kroner i månaden, og vil ifølgje selskapet kunne gå tom for pengar i løpet av vinteren.

Viss staten hadde gått inn i Norwegian med pengar, anten som ei gåve eller som aksjekapital, ville det blitt svært dyrt. Norske skattebetalarar ville då blitt ansvarlege for framtida i selskapet, og risikerte dermed å måtte bla opp fleire gongar framover.

Næringsminister Iselin Nybø (V) har med andre ord sitt på det tørre, når ho til VG seier at det «er for risikofylt å gå inn med fellesskapets middel i et selskap som Norwegian».

Norwegian var ute å køyre økonomisk allereie før koronakrisa, og har langt på veg seg sjølv å takke at dei no slit så hardt som dei gjer.

Det er forståeleg at Norwegian-sjef Jacob Schram er bitter. Andre land har sprøyta milliardar inn i «sine» viktigaste flyselskap. SAS fekk i juni elleve milliardar kroner frå den svenske og danske staten. Men dei var allereie medeigarar i selskapet.

I så måte er redningsaksjonen for Lufthansa meir lik Norwegians situasjon. Den tyske staten har kjøpt 20 prosent av aksjane i selskapet, noko som gav Lufthansa nær 100 milliardar kroner i ny eigenkapital.

Likevel: Det som betyr noko for både privatpersonar og bedrifter er at ein har eit nokolunde godt rutetilbod.

Når bransjen flyt over med ledige fly som kan leigast svært billig, er det liten grunn til å frykte at ikkje andre selskap vil ta over for Norwegian. Den sterkaste kandidaten vil truleg vere eit selskap bygd på ruinane av Norwegian, der det finst folk og kompetanse.

I tillegg vil både SAS og Widerøe flyge vidare.

Det som verkeleg kan snu om på norsk luftfart er ungarske Wizz Air, som no tilbyr ekstremt billige flyreiser mellom dei største norske byane. Dei har lønningar som er ein brøkdel av norske. Ifølgje frifagbevegelse.no tener ein styrmann i Wizz Air 12.000 kroner i månaden.

Viss dei ikkje blir tvungne til å tilby norske løner og arbeidsvilkår, gjennom allmenngjering av tariffavtalane, vil det bli slutten for norske tilsette på fly i Noreg. Då vil dei òg bli ein dødeleg konkurrent til Norwegian på innanriksfly.

For norske flypassasjerar er Wizz Air ein fordel – dei får billige flyreiser, sjølv om det vil bli litt dyrare enn dei 99 kronene det kostar å flyge Wizz Air til Oslo i dag.

Det er difor grenser for kor bekymra ein skal vere for flytilbodet om Norwegian går konkurs. Dei som har mest grunn til å vere uroa er dei mindre byane, som kan miste ein konkurrent til SAS og Widerøe. Det kan gje høgare prisar.

Regjeringa vil ikkje mangle alternativ til å bruke pengar denne vinteren. Ei rekke bransjar, spesielt uteliv og reiseliv, slit no tungt igjen. Når ein må prioritere, er det betre å bruke pengane der.