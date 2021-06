Slurv og overtenning, eller godt smittevern?

En kritisk gjennomgang av koronaregimet i Bergen er uansett på sin plass.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Elden-advokat Didrik Rodarte representerer to kvinner som nekter å betale festbot i koronatiden. Han mener forbudet mot å samle flere enn fem personer handler om et byråd som har slurvet og fått overtenning. Foto: Silje Katrine Robinson

«Denne saken handler om et byråd som har slurvet og fått litt overtenning», konkluderte Elden-advokat Didrik Rodarte da han sparket i gang rettsoppgjøret med koronaregimet i Bergen denne uken.

6. november la byrådet ned forbud mot å samle flere enn fem personer i private hjem. Det førte til heftig debatt og murring, og det var langt fra alle som belitet seg.

Enkelte fortsatte å feste. To av dem ble tatt av politiet, men har nektet å betale boten på flere tusen kroner.

De mener nemlig at den omstridte fempersoners-regelen var ugyldig, og at det dermed ikke er noe rettslig grunnlag for straff.

Kvinnene hadde fest midt under den mest kritiske fasen av pandemien. Selv om de «syntes det var vanskelig å navigere i forskjellig informasjon», forsto de åpenbart at de utsatte både seg selv og andre for smittefare.

Det fremstår ikke akkurat som noe grovt menneskerettsbrudd at myndighetene prøver å stanse sånt.

Men logikken er at brudd på smittevernloven automatisk er en krenkelse av menneskerettighetene.

Her stanser politiet en fest i Sandviken i november i fjor. Det førte til 14 forelegg. To av sakene havnet i Bergen tingrett denne uken. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Forbud som griper inn i grunnleggende menneskerettigheter, som privatliv og familieliv, må nemlig ha hjemmel i lov. Smittevernloven krever at alle tiltak er nødvendige og basert på «en klar medisinskfaglig begrunnelse».

Advokat Rodarte mener at byrådet har sviktet på alle disse punktene.

Rettssaken har virvlet opp høstens store konfliktsak i Bergen, nemlig det indre livet i smittevernsapparatet.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) insisterte på at det strenge forbudet var forankret i faglige råd, men kommunens egen smittevernoverlege Karina Koller Løland var helt uenig.

Etter en analyse av alle utbruddene i byen, konkluderte hun med at fempersonersregelen var lite treffsikker og ville ha minimal effekt. Men hun ble ikke hørt, og det endte med at hun sa opp jobben.

6. november redegjorde byrådsleder Roger Valhammer (Ap), helsebyråd Beate Husa (KrF) og medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen for nye, strenge koronatiltak. Det mest omstridte var forbudet mot å samle mer enn fem personer i private hjem. Foto: Bjørn Erik Larsen

Advokat Rodarte er kritisk til at ingen av vurderingene ble gjort skriftlig før forbudet ble innført. Dermed er det umulig å vite om de faktisk ble gjort, og om de var grundige nok.

Som han påpekte i retten: Det eneste «dokumentet» som har dukket opp, er en e-post fra kommuneoverlege Trond Egil Hansen til kommunaldirektør Robert Rastad.

«Det holder ikke. Dette bryter grunnleggende krav til god forvaltningsskikk», påpekte han.

Ifølge byrådslederen ble fempersoners-regelen anbefalt av medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen (bildet) og kommunaldirektør Kjell Wolff. Foto: Bjørn Erik Larsen

Kommuneadvokat Helge Strand – som brukte taushetsplikten som unnskyldning for å slippe å vitne – har også stilt spørsmål ved om regelverket ville stått seg i retten.

Mye tyder altså på at saksbehandlingen har vært preget av hastverk og ikke har vært helt på stell.

Det betyr ikke at de to festdeltakerne dermed vinner rettssaken eller slipper å betale boten.

Smittevernoverlege i Bergen, Karina Koller Løland, mente forbudet mot å samle flere enn fem personer var altfor inngripende. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Den ferske dommen om karanteneplikt for hytteeiere i Sverige er sånn sett relevant.

Staten vant saken, og Borgarting lagmannsrett mente myndighetene hadde funnet «en rimelig balanse» mellom inngrep i grunnleggende rettigheter og hensynet til å beskytte liv, helse og økonomi.

Retten la vekt på flere forhold som er relevant for saken i Bergen:

Myndighetene plikter å iverksette tiltak mot viruset for å beskytte liv og helse.

Det er ingen automatikk i at et inngrep er uforholdsmessig selv om det kan pekes på mildere inngrep som ivaretar formålet.

Kravene til begrunnelse må tilpasses situasjonen og omstendighetene.

Hvis minimumskravene ikke er oppfylt, betyr det ikke automatisk at forskriften er ugyldig.

Staten slapp ikke unna helt uten kritikk i hyttesaken. Domstolen understreker at det hadde vært «en fordel om staten hadde vurdert inngrepene i hytteeiernes grunnleggende rettigheter mer uttrykkelig».

Det ville nemlig gjort det enklere å akseptere og forstå reglene.

Dette kan fort bli konklusjonen i rettssaken i Bergen også.

Festdeltakerne slipper neppe unna bøtene for uvettig festing, og kommunen slipper neppe unna kritikk for slurv og overtenning.