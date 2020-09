Verdens beste jenter

Laila Bertheussen hadde en giftig og mektig heiagjeng. Den har iallfall ikke bremset henne.

Publisert Publisert Nå nettopp

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Tidligere statsssekretær og beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) skrev støttende meldinger til trusseltiltalte Laila Bertheussen i messengertråden «Hækaveh». Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

«Jeg klikker snart!!!! Jeg er så forbannet! Har fått MANGE henvendelser fra folk som mener rettssikkerheten er truet! Vi (Frp) kan ikke være på vakt og la dette skje!!!!».

Dette - og mer til - skrev tidligere Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) på den giftige messengertråden «Hækaveh».

Det er ikke bare den intense bruken av utropstegn og hjerteemojis som er urovekkende.

Laila Bertheussen er tiltalt for trusler mot statsmakten. Motivet for å sende fingerte trusselbrev skal ha vært å sverte folkene bak teaterstykket «Ways of Seeing». Rettssaken pågår nå i Oslo tingrett. Foto: Egil Nyhus

Deltakerne er en slags førstekoneklubb av Frp-ledsagere og justisministerfruer:

Laila Bertheussen (tiltalt for fingerte trusler mot statsmakten, samboer med Tor Mikkel Wara).

Ingvil Smines Tybring-Gjedde (tidligere beredskapsminister, konen til Christian Tybring-Gjedde).

Line Miriam Haugan (eks-statssekretær for Frp og eks-kone til eks-minister Per Sandberg).

Gry-Anette Rekanes Amundsen (konen til eks-justisminister Per Willy Amundsen).

Rita Karlsen (daglig leder i Human Rights Service).

På et tidspunkt har disse folkene hatt betydelige mengder usynlig makt. Måten de har forvaltet den på, gir ikke akkurat tillit til folk som sirkler rundt det norske maktapparatet.

Line Miriam Haugan er tidligere statssekretær for Frp og eks-konen til den tidligere Frp-statsråden Per Sandberg. Hun deltok i messengertråden med det litt kryptiske navnet «Hækaveh». Foto: Berit Roald / NTB

Filter Nyheter har gjengitt den delen av gruppechaten som er lagt frem som bevis i rettssaken mot Laila Bertheussen.

Samtalen er gjennomsyret av oppgulp og hat og konspirasjoner mot teaterstykket «Ways of Seeing» og dets støttespillere.

En av «jentene» i tråden er Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

I 2018 ble hun kåret til Norges 28. mektigste kvinne av bladet Kapital. Da samtalene pågikk var hun først statssekretær, deretter beredskapsminister for Frp. I tråden fremstår hun ikke akkurat statskvinneaktig.

I januar 2019 ble Ingvil Smines Tybring-Gjedde utnevnt til beredskapsminister. Samtidig hadde hun løpende kontakt med Laila Bertheussen på messenger, og støttet henne i kampanjen mot teaterstykket «Ways of Seeing». Foto: Berit Roald

«Men du er jo gift med justisministeren. Han kan gjøre MASSE med dette!!!», skrev hun etter at teaterstykket ble tema på Dagsnytt 18 i november 2018.

«Håper Tor Mikkel får statsadvokaten til å vurdere alle juridiske aspekt ved dette!!!!», påpeker hun, og viser til en ny paragraf i straffeloven som rammer «alvorlig personforfølgelse».

Dette var riktignok før Tybring-Gjedde ble beredskapsminister. Men et medlem i regjeringsapparatet burde hatt hakket mer innsikt i hva en justisminister kan og ikke kan blande seg i.

Laila Bertheussen er samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara. I tråden ble det insinuert at han kunne påvirke saken mot teaterfolkene i «Ways of Seeing». Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Det er heller ikke særlig tillitvekkende hvordan Tybring-Gjedde omtaler Oslo-biskop Kari Veiteberg.

Biskopen skrev et innlegg på Facebook hvor hun skrøt av «Ways of Seeing» og oppfordret folk til å se stykket.

«Er det muuuuulig????? Dette MÅ få konsekvenser!!!??!!!!», skrev Tybring-Gjedde.

«Herreguuuud!!!! Hadde vi ikke skilt stat og kirke kunne hun mistet jobben!!! Men kanskje vi bør gå på forestillingen til biskopen?; julegudstjenesten – satt oss på første rad!!!».

Hva var egentlig planen her? True biskopen med hatefulle blikk fra kirkebenken?

Biskop Kari Veiteberg oppfordret folk til å se «Ways of Seeing» på teateret. Hun ble heftig omtalt i gruppechaten til miljøet rundt Laila Bertheussen. Foto: Fredrik Hagen

På dette tidspunktet blander Line Miriam Sandberg seg inn i samtalen.

«Vit at vi er seks damer som ringer, melder, skriver og planlegger. Vit at vi er mange som jobber skjult og støtter», er budskapet hennes.

Laila Bertheussen kan bare ta seg et glass vin og slappe av.

Det er nettopp det som har skjedd: Heiagjengen i tråden har jobbet i det skjulte og støttet.

Som Filter Nyheter påpeker, fremstår HRS-lederen tidvis som rådgiver i Bertheussens offentlighetsstrategi.

Flere av Bertheussens utspill er komponert i samråd med støttespillerne.

Både Rita Karlsen, Ingvil Smines Tybring-Gjedde, og – ifølge Bertheussen – fire personer til – var involvert i arbeidet med å «vaske» kronikken om «Ways of Seeing» som kom på trykk i VG i november 2018.

Stykket «Ways of Seeing» filmet husfasaden til Laila Bertheussen og tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, og knyttet det til replikker som «iblant ser vi dere gjennom soveromsvinduene: purketryner, kutryner, håpets rotspisende parasitter». Det likte Laila Bertheussen og venninnene dårlig. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Til tross for dette, hevder de at gruppechaten bare er et «fristed» hvor de diskuterer harmløse ting som oppskrift på kanelsnurrer og hangovervesker (hva nå det måtte være).

«Den har ingenting, overhodet ingenting, med et slags profesjonelt nettverk med formål å påvirke noe eller noen, verken i medier eller i politikken eller andre steder», skrev HRS-leder Rita Karlsen på nettstedet rights.no da tråden ble kjent i offentligheten.

Tråden bekrefter at dette forsøket på avdramatisering ikke er helt presist.

Les også Eirin Eikefjord: Hvis mistankene mot Laila Bertheussen stemmer, er saken nok et eksempel på alt vanviddet fornærmelser fører til.

«Rettssaken avdekker nettopp det «Ways of Seeing» ønsket å problematisere – et samrøre mellom styringsapparatet, høyreradikale nettsteder og ytre høyre-politikere. Dette er ironi på et så høyt nivå at hjernen nærmest slår krøll på seg selv», skrev politisk kommentator i Dagsavisen Hege Ulstein på Twitter.

Dette samrøret blir med full styrke bekreftet av messengertråden.

Som det ikke var nok, er eks-minister Ingvil Smines Tyrbring-Gjedde også mottaker et av de urinstenkede trusselbrevene.

Dermed er hun både fornærmet og vitne i saken, i tillegg til å være støttespilleren til Laila Bertheussen og eks-kollega med Tor Mikkel Wara.

Hjernekrøllet er komplett.

Noen sprayet «rasisist» på husveggen, skrev hakekors på bilen og tente på et bosspann hjemme hos tidligere justisminister Tor Mikkel Wara. Nå er samboeren hans gjennom mange år tiltalt for ugjerningene. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Laila Bertheussen er tiltalt for å fingere trusselbrev, tagge ned sitt eget hus og sette fyr på eget bosspann. Motivet skal ha vært å sverte folkene bak teaterstykket «Ways of Seeing».

Det er viktig å understreke at hun ikke er funnet skyldig. Men uansett hva hun har gjort, har jentegjengen iallfall ikke bremset henne.

«Snille piker kommer til himmelen! Vi andre ….. vi kommer så langt vi vil», skrev Ingvil Smines Tybring-Gjedde i tråden.

Noen kan faktisk ende opp i fengsel.