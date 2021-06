Han burde ikkje fått jobben

Regjeringa må slutte å fikse jobbar til sine eigne.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen blir ny fiskeridirektør. Han er den tredje sitjande statsråd i Erna Solbergs (H) regjeringstid som får ein toppjobb i embetsverket. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB (Arkiv)

Regjeringas fremste forsvar for å setje ein av sine eigne statsrådar til å leie Fiskeridirektoratet, er at det ikkje er ulovleg. Det er eit håplaust forsvar.

Statsstyring består av meir enn berre motsetjingane «lovleg» og «ulovleg». Ein må òg skilje mellom «greitt» og «ugreitt». Det kan ikkje vere slik at all sedvane må skrivast inn i lovene for at ei regjering skal gidde å følgje den.

Og me som borgarar må ha større forventingar til ei regjering enn at dei berre unngår å gjere ting som er ulovlege.

Tradisjonen som Solberg har brote, starta då regjeringa i 1908 utnemnde fleire av sine eigne statsrådar til toppstillingar i byråkratiet. Det utløyste stor debatt i Stortinget året etter, og sidan 1909 har ikkje regjeringar gitt seg sjølv toppjobbar på veg ut. Heilt til Solbergs regjeringstid.

Ved fleire høve har nyleg avgåtte statsrådar blitt tilsette av regjeringa dei sat i. Men då er dei i det minste ute av rommet først. Bakke-Jensen var statsråd då han vart tilsett, og vart sitjande i stillinga.

Bakke-Jensen er den tredje i rekka dette skjer med. Bent Høie (H) skal overta som statsforvaltar i Rogaland til hausten, når han er ferdig som helseminister. Elisabeth Aspaker vart tilsett som statsforvaltar (då fylkesmann) allereie i 2014, men overtok først i 2017.

I mellomtida var ho både fiskeriminister, EØS-minister og stortingsrepresentant.

Desse tilsetjingane utløyser Erna Solbergs (H) andre forsvarsline. Ho har nemleg tilsett ein av sine eigne statsrådar før, utan å få kritikk.

Stortinget har openbert sove i timen – og opposisjonspartia innrømte i Stortinget at dei burde ha kritisert regjeringa for dette – men det fritek ikkje Solberg frå faktisk å bryte den sedvanen som er etablert.

Eit tredje argument som vert brukt til å forsvare tilsetjinga av Bakke-Jensen, er at han er best kvalifisert.

Det er det vanskeleg å vurdere for utanforståande, sjølv om måten han handterer offentleg kritikk på – sist sett i Bergen Engines-saka – kanskje ikkje er i toppklasse.

Han skal heller ikkje styre Fiskeridirektoratet frå Bergen, men pendle hit frå Tromsø. I tillegg vart namnet hans halde utanfor den offentlege søkjarlista.

Det finst altså litt å trekke for.

Det er nok vanskeleg å vurdere kompetansen til Bakke-Jensen for næringsdepartementet òg – nettopp fordi han er sitjande statsråd.

Det gir Bakke-Jensen ein maktposisjon og ein tilgang på statsråd Iselin Nybø (V) som ingen andre søkjarar har – og det vil vere naivt å tru at dette ikkje påverkar saka i det heile.

Dette ignorerte Høgre då Stortinget diskuterte saka. Dei var mest oppteken av at ein risikerer å utelukke dei beste kandidatane, dersom sitjande statsrådar ikkje får bli tilsett av sin regjeringskollega.

Tilsetjinga av Bakke-Jensen er med på å viske ut skiljet mellom politikk og administrasjon i Noreg. Resultatet er at Stortinget truleg kjem til å måtte lovregulere det i framtida. Det burde ha vore unødvendig.