Bergensarane må ikkje tru at pengane fløymer over på rådhuset.

Arbeidarpartiet gjekk i 2015 til val på trygg økonomisk styring. Tre år seinare ser økonomien god ut på overflata. Byrådet nektar likevel å friskmelde økonomien.

Det er nemleg lett å bli lurt av at Bergen kommune har gått med rekordstore overskot i fleire år. Etterslepet på skular, sjukeheimar og museum kjem til å tynge kommuneøkonomien i fleire år framover.

Byrådet insisterer difor på å halde igjen på pengebruken. Samtidig bruker dei svært mykje pengar. Det høyres ut som ei sjølvmotseiing, men byrådet gjer altså begge delar samtidig.

Og det gir faktisk meining.

Finansbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) jobbar hardt for å redusere overskotet til kommunen. Målet er å vise at handlingsrommet er knapt, slik at pengebruken må haldast stram i åra som kjem.

I dårlege tider er det viktig for politikarar å etablere ei kriseforståing. Då er det lettare å få gjennomslag for kutt eller kostnadssparande reformer. Slik situasjonen er no, er det viktig å hindre at folk (og politikarar) trur at kommunen har god økonomi.

Store budsjettoverskot kan ikkje brukast som prov på at økonomien i ein kommune er god. Dersom inntektene flatar ut og kostnadane held fram med å stige, blir det store overskotet til eit milliardsluk på kort tid.

Store overskot er heller ikkje noko nytt i Bergen kommune. Høgre vil seie at dagens byråd overtok eit overskot på ein halv milliard i 2015.

Det rimar dårleg med inntrykket av ein gjeldstynga kommune som Ap klarte å feste hjå veljarane i 2015. Men det er fordi gjeld ofte vert misforstått som underskot.

Tor Høvik

Både Arbeidarpartiet og Høgre har rett: Både overskotet og gjelda var rekordhøg då byen fekk nytt byråd i 2015.

I løpet av dei fire siste åra med borgarleg styre, gjekk Bergen kommune med eit overskot på til saman éin milliard. Ap-, KrF- og Venstre-byrådet har levert to milliardoverskot på to rekneskapsår.

Likevel aukar gjelda. Fordi overskot og gjeldsauke ikkje er motsetningar.

Helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF) vil bruke meir enn 400 millionar kroner på å fjerne bustadkøen for vaksne utviklingshemma dei neste fem åra. Det er eit godt døme for korleis gjeld påverkar overskotet.

Dersom kommunen lånefinansierer alt, vil det koste kommunen fire millionar årleg i renter å låne 315 millionar kroner. Så skal det betalast avdrag.

Drifta vil i snitt koste 25 millionar kroner dei neste fire åra. Når alt er ferdig, vil prisen bli høgare enn det.

Alt heng saman med alt. Det er ingenting som er meir sant og meir frustrerande i kommunale budsjett enn dette mantraet. Det kostar nemleg Bergen kommune 20 millionar kroner årleg ikkje å ha desse bustadane i dag.

Kommunen driv ei avlastingsteneste for å hjelpe foreldre med utviklingshemma born. Denne tenesta vert òg gitt til vaksne i bustadkø. Det gjer at kapasiteten i tenesta vert redusert, og kommunen må kjøpe ekstraplassar frå private.

Når bustadkøen forsvinn, vil det hjelpe på avlastingstilbodet. Og dei 20 millionane som dei i dag må bruke fordi bustadane ikkje er der, blir spart inn.

Byrådet vil auke gjelda kraftig i åra som kjem. I 2022 vil Bergen kommune ha meir enn 25 milliardar kroner i gjeld.

Høg gjeld er ikkje åleine eit teikn på at økonomien er dårleg. Tenk på skuleforfallet i Bergen. Ved ikkje å gjere noko med problemet i mange år, heldt gjelda seg relativt låg. Dersom gjelda hadde vore høgare på eit tidlegare tidspunkt, kunne byen spart mykje pengar.

Ulstein slo fast i finanstalen at gjelda skal haldast under kontroll. Her finn me eit anna tiltak for å begrense overskotet, nemleg høgare eigenfinansiering av investeringane. Den sikringa er nødvendig.

Det er nemleg ikkje store budsjettsprekkar som skal til, før byrådet bryt den gjeldsgrensa som dei har pålagt seg sjølv.

Det er ei uvisse som byrådet kan bruke til sin fordel. Kommunen skal til neste år ta inn 429 millionar kroner meir i eigedomsskatt enn Høgre og Frp la opp til i sin økonomiplan. Ryk desse pengane, ryk heile det planlagde overskotet neste år.

Det gjer det vanskelegare for høgresida å argumentere for kutt i eigedomsskatten. Byrådets budsjett skal vise økonomisk ansvar. Det er tydeleg at økonomien er det fremste våpenet til byrådet inn mot valkampen.