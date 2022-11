Gløym kjegleklubben. Det er #fornoendamer som styrer Bergen.

Etterveksten til Monica Mæland blei landskjent under koronapandemien. Då ho endeleg kom seg til frisøren, var det med Marit Warncke ved si side.

Me er komne til 2022. Det finst mektige kvinnenettverk også.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Det finst framleis nok av herrenettverk i byen vår.

Nyleg gjekk årets herremiddag av stabelen i Bergen for 20. gong. Rett nok med nokre kvinner rundt borda, men framleis under det same namnet.

Over Wesselstuen og Logen held kjegleklubben til i fasjonable lokale. Fasilitetane er utilgjengelege for andre enn dei nøye utplukka medlemmene, som alle er menn – så klart.

Men dei sølvgrå mankane har ikkje lenger så stålkontroll som dei gjerne skulle hatt.

Og det er tydelegvis dei som skal styre byen vår framover.