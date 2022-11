Lysbakkens siste gjerning som SV-leder: Å forhandle Bergen tilbake inn i statsbudsjettet

Til våren går bergenseren Audun Lysbakken av som SV-leder. I sitt siste statsbudsjett som partileder, forhandlet han Bergen inn i budsjettet.

SV sørger for et statsbudsjett med mer til flere, uten å måtte prioritere særlig hardt.

Stig Arild Pettersen Kommentator i Bergens Tidende

– Vi har fått til det vi sa vi skulle få til.

Det sa SV-leder Audun Lysbakken da han presenterte budsjettavtalen partiet hans har inngått med Arbeiderpartiet og Senterpartiet på Stortinget tirsdag kveld.

Det er en sannhet med store modifikasjoner.

SV fikk selvsagt ikke så store endringer som de ønsket. Men at de har dratt budsjettet i SV-retning, er det liten tvil om.

Men på ett område leverte Lysbakken faktisk enda mer enn han lovte:

I sine aller siste budsjettforhandlinger som SV-leder, sørget han for et realt pengedryss over hjembyen Bergen og Vestland fylke, som var blant de største taperne i budsjettforslaget som regjeringen la frem tidligere i høst: