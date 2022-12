Ingen skal måtte stå med luen i hånden. Derfor er skattlegging av barnetrygd en god idé.

Hadia Tajik og Rogaland Arbeiderparti foreslår å skattlegge barnetrygden, slik at satsen kan økes. «Det er ikke lenger bare fornuftig politikk. Det er nødvendig», mener BT-kommentator Stig Arild Pettersen.

Hadia Tajiks kritikere bommer når de kaller forslaget hennes for «behovsprøving».

Stig Arild Pettersen Kommentator i Bergens Tidende

Da jeg var barn, hadde et vennepar av foreldrene mine en seilbåt. På skutesiden sto båtens navn i store, røde bokstaver:

«BARNETRYGDEN»

Navnet var en aldri så liten harselas over at de som godt betalte tannleger ble sponset av staten for å ha barn. Barnetrygden ble satt på sparekonto, og da barna var tenåringer, kjøpte de seilbåt for pengene.

Ytelsens forsvarere er likevel opptatt av at barnetrygden nyter stor legitimitet blant folk, nettopp fordi den er universell, altså uavhengig av inntekt og formue.

Nå er noe imidlertid i ferd med å skje.

Rogaland Arbeiderparti, med tidligere Ap-nestleder Hadia Tajik i spissen, foreslår at barnetrygden skal regnes som skattbar inntekt. Da vil de som tjener – og dermed skatter – mest, sitte igjen med mindre barnetrygd.