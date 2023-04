Aps kjærlighet for sentralstyring og Sps storbyskepsis er en giftig cocktail for Bergen

Å motsette seg konsekvensene er det motsatte av å logre «som små pudler for Oslo».

Morten Hammerborg Professor i historie, Høgskulen på Vestlandet

Nordlys-redaktør Skjalg Fjellheim gjør narr av Bergens kamp for Fiskeridirektoratet og anklager byen for å logre «som små pudler for Oslo».

Har han ikke forstått hva slags linjeskifte dagens regjering har innført?

Bergen koker av indignasjon om dagen. Det har byen jo selvsagt gjort mer eller mindre sammenhengende siden 1814, men vi virker å være på vei inn i en ny bølgetopp. De dårlige nyhetene står i kø.

Hvis Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet får viljen sin blir det ikke bygget ny vei og jernbane til Voss, det blir ingen penger til Bybanen og forlenget Fløyfjelltunnel, og det blir heller ingenting av Nordhordlandstunnelen. Alt Bergen har prioritert er strøket fra planen.

Når man i tillegg opplever seg utsatt for en dårlig skjult nedbygging av en nøkkelinstitusjon som Fiskeridirektoratet, får det mang en bergenser til å miste sitt gode humør.

I det stille har fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen flyttet tunge lederstillinger til Tromsø og Bodø.