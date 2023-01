Ho burde aldri installert spion-appen Tiktok på statsrådstelefonen

Emilie Enger Mehl (Sp) har brukt Tiktok på statsrådstelefonen. Det utgjer ein tryggingsrisiko.

Det er ein app for alt – til og med for å skape problem for statsrådar.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har i fleire månader fått spørsmål om hennar forhold til den kinesiske appen Tiktok.

Svara har vore mangelfulle. Ho har nekta å svare på om ho har hatt appen på jobbtelefonen, av «sikkerhetshensyn».

No har Dagbladet stadfesta at Mehl faktisk har brukt jobbtelefonen til Tiktok, men at ho den siste tida har hatt ein eigen telefon til sosiale medium.

Statsrådar er ikkje ekspertar på feltet sitt. Men me får forvente litt likevel.

Kan me setje grensa over at beredskapsministeren installerer ein kinesisk spion-app på jobbtelefonen?