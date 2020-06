Dette valet kan Noreg like godt tape

Noreg kan bli eit overkøyrd medlem i ei tannlaus forsamling.

Publisert Publisert Nå nettopp

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Noregs FN-ambassadør Mona Juul prøvesit stolen i FNs tryggingsråd, etter ho vart ny FN-ambassadør i 2018. Foto: Pontus Höök, NTB Scanpix (Arkiv)

Noreg vil tilbake i det gode selskap, som eit av 15 land med stemmerett i FNs tryggingsråd. Voteringa startar onsdag, og det står mellom Noreg, Irland og Canada.

Regjeringa har drive valkamp i to år, med rosa sokkar, pins, berenett og stemmefiske hjå autoritære statsleiarar.

Ifølgje nyheitstenesta Asia Plus, har Noreg lova å støtte Tadsjikistans kandidatur til tryggingsrådet om nokre år. Tadsjikistan er eit autoritært diktatur, og er langt frå det einaste autoritære landet Noreg smiskar med.

Målet vårt er å fremje fred, fridom og menneskerettar. Då er det nok godt å ha støtte frå undertrykkande regime.

Det er derimot uklart om me får sjå Tadsjikistans diktator Emomali Rahmon med rosa sokkar – eller med eit nytt syn på menneskerettar – i nær framtid.

Valkampen kan på sett og vis gi meining. Alle medlemsland tel likt, og sentralasiatiske diktatur må jo stemme på nokon dei òg. Men kva skal me bruke plassen til, om me får den på onsdag?

Les også Morten Myksvoll: «Det er best for Noreg om me ikkje får plass ved det viktigaste bordet i FN»

Noreg ønskjer ein plass i tryggingsrådet for å styrke folkeretten, står det på Utanriksdepartementets nettsider.

Tryggingsrådet er nemleg den einaste staden der ein «kan fatte folkerettslig bindende vedtak om konfliktløsning, fredsoperasjoner, sanksjoner og maktbruk».

Det viktige ordet her er «kan».

Tryggingsrådet er ofte fanga i eit spel mellom stormaktene. Så lenge Russland, Kina USA, Frankrike og Storbritannia har veto i forsamlinga, hindrar det mange vedtak.

Då betyr det ikkje noko kva Noreg stemmer eller kva folkeretten skulle tilseie. Folkeretten er mindre viktig enn stormaktene, slik tryggingsrådet er organisert i dag.

Les også UD har brukt penger på sokker, pins og nøkkelkortbånd i sikkerhetsrådsvalgkampen

I Syria har Russland deltatt aktivt i krigen på Assad-regimets side.

Då er plutseleg tryggingsrådet fullstendig lamma. Dei kan ikkje løfte ein finger for ein av dei verste humanitære katastrofane i moderne tid.

Tryggingsrådet har rett nok vedteke ei rekke resolusjonar om våpenkvile. Det er resolusjonar som den syriske hæren har brukt til å avansere militært. Då kan ikkje tryggingsrådet gjere noko anna enn å sjå på.

Då Syria i 2018 brukte kjemiske våpen mot folk i byen Douma, reagerte USA, Frankrike og Storbritannia med eit rakettangrep mot syriske mål. Igjen stod tryggingsrådet på utsida.

Folkeretten blir berre teoretisk når ei stormakt er involvert. Kva skal Noreg gjere med det?

Det er sjølvsagt mange saker i løpet av ein toårsperiode som ikkje er så fastlåste som situasjonen i Syria.

Me er nært alliert med USA, me er svært avhengig av handel med Kina og me grensar til Russland. For å handtere dette triangelet av stormakter, krev det stor balansekunst. Stemmegivinga i tryggingsrådet kan gjere det vanskelegare å halde balansen.

Dersom Noreg vinn plassen i tryggingsrådet, bør ein bruke talarstolen dei neste to åra til å kritisere vetomakta og ta opp saker der tryggingsrådet sviktar gong etter gong.

Om ein skal styrke folkeretten, må ein gå etter ordningar som svekker den. Tryggingsrådets avmakt er ein god plass å starte.