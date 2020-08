De fleste må skjerpe seg, men noen fortjener en øl

Her er høydepunktene fra en uke preget av politisk maktkamp og store penger.

Publisert Publisert Nå nettopp

1. Ukens sitat

«Jeg tror det er fair å si at Øystein skylder meg en øl, liksom».

Nicolai Tangen blir oljefondsjef, men den nye avtalen med sentralbanksjef Øystein Olsen gjør at han må selge seg ut av fondet AKO Capital.

Foto: Fredrik Hagen

2. Ukens Tante Sofie

«La meg komme med en oppfordring om at vi alle nå forsøker å skjerpe oss.»

Justisminister Monica Mæland (H) med et velkjent råd til befolkningen

Foto: Terje Pedersen

3. Ukens problem

«For Støre er ikke Giske et hår i suppen. Han er en hel tupé».

Politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim analyserer Trond Giskes posisjon i Arbeiderpartiet

Foto: Dons Signe

4. Ukens kulturproblem

«Først ba vi AUF-erne om å unngå konkrete mannlige tillitsvalgte i baren. Etterpå ba vi dem om å velge de samme mannfolka til ledende verv i partiet».

Tidligere bystyrepolitiker Ellen Reitan (Ap) oppsummerer tiden i Trondheim AUF

5. Ukens hjelpeløse

«Enten er dere med oss, eller så er dere mot oss.»

Ap-leder Jonas Gahr Støre prøver å få orden på partiet sitt. Det går sånn middels.

Foto: Dan P. Neegaard

6. Ukens Trump

«Vi vil kreve doptest».

USAs president Donald Trump antyder at Joe Biden doper seg for å gjøre det bedre i TV-debatter.

Foto: Marvin Halleraker

7. Ukens grunnkvalme

«Kan de ikke bare HOLDE KJEFT alle sammen? Hvem, hører jeg deg spørre? Vel, lista er lang.»

Kommentator Harald Birkevold i Stavanger Aftenblad langer ut mot rasister, kvakksalvere, klima-alarmister og kranglefanter

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

8. Ukens tweet

«Kjære @Arbeiderpartiet, Dere må kutte ut Giske innen 8. september. Da begynner rettssaken mot Laila Bertheussen, og jeg har ikke kapasitet til å følge begge de shitshowene samtidig».

@Forsberg

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

9. Ukens skribent

Tom Egeland brukte Yves Saint-Laurent-leppestift på et dolokk for å vise at Aftenpostens anmelder tok feil.

Et tilsvar med glimt i øyet, sier han til Aftenposten. Anmelderen legger seg flat.