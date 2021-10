Bompengepartiet skulle kutte bompengar. Men for Bryggen vil dei ofre si viktigaste sak.

Kva er viktigast? Bryggen eller bompengar?

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

I september demonstrerte bompengepartiet med hest og kjerre over Bryggen for å vise at bilen er komen for å bli. På Bryggen vil dei ikkje ha bybane.

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Valkampen i 2019 var av den sjokkerande sorten.

Bompengesaka hadde meir sprengkraft enn nokon hadde føresett og Folkeaksjonen nei til mer bompenger sikra seg ti sete i bystyret i Bergen.

Aldri før har noko liknande skjedd.

Men neste månad vil det same partiet etter alt å døme vere med på eit vedtak som held oppe bompengar i Bergen i overskodeleg framtid. Kanskje kan bompengane også stige.

Me snakkar sjølvsagt om bybanesaka. For blant bompengepartiets hovudsaker er det eit punkt som ikkje handlar om bompengar: At Bybanen aldri skal gå over Bryggen.

Det same meiner andre bompengemotstandarar i bystyret: Frp og ei rekke uavhengige kandidatar, til dømes tidlegare bompengegeneral Trym Aafløy.

Sistnemnde lét det ikkje vere nokon tvil om kva han meinte då han i BT nyleg omtala bybanen som eit «snikende jernmonster på hjul» som øydelegg Bryggen.

Trym Aafløy var frontfiguren til bompengepartiet før han melde seg ut i 2020, men står framleis for mange av dei same sakene. Her om bord i eit «snikande jernmonster på hjul».

Les også Ligg unna vårt elskede Bryggen!

Problemet for både Aafløy, bompengepartiet og Frp er at løftet om å halde Bryggen banefri og å redusere bompengane står i direkte motsetnad til kvarandre.

I utgangspunktet har dei ikkje noko problem, for både bompengepartiet, Frp og dei uavhengige er imot vidare bygging av bybanen.

Årsaka er at den er delvis bompengefinansiert, og her har partia heilt rett. Er målet å redusere bompengar i Bergen, er den einaste løysinga å droppe Bybanen mot Åsane.

Pengane frå bomringen går hovudsakleg til to ting: Nedbetaling av gjeld frå tidlegare samferdselsprosjekt og finansiering av nye prosjekt. Gjeld er det ingenting å gjere med, så skal ein redusere bompengane må det skje ved å kutte i nye prosjekt.

Ingen andre prosjekt er så store som bybanen til Åsane.

Dei siste overslaga er at den vil koste rundt 13 milliardar i alt. Bestemmer bystyret å bygge tunnel gjennom sentrum, må me truleg plusse på 2,2 milliardar til.

Staten vil truleg betale 70 prosent, men bilistane står framleis igjen med ei milliardrekning.

Bystyret i Bergen er håplaust delt i bybanesaka, og det finst eigentleg ikkje fleirtal for noko. Men bybanemotstandarane kan skaffe fleirtal for tunnel.

Det finst likevel ikkje fleirtal i bystyret for å la vere å bygge bybane. Alle parti frå Høgre til Raudt vil bygge banen til Åsane. Dei er berre ikkje einige om kor.

Og her startar dilemmaet.

Bompengepartiet, Frp og dei uavhengige kan truleg sikre fleirtal i bystyret for å bygge tunnel. Då set dei ein endeleg stoppar for bybane langs Bryggen. Men i realiteten stemmer dei samtidig for å halde fram bompengeinnkrevjing.

Fordi alternativet er dyrare, kan det også føre til meir bompenger totalt enn om ein hadde valt Bryggen-traseen.

Det er ikkje nytt at bybanesaka set parti i Bergen i ein vanskeleg situasjon. Fleire har selt sjela si i denne saka.

Men at eit einsaksparti skal droppe deira eine sak er nesten uforståeleg, og seier alt om makta dette spørsmålet har fått i bergenspolitikken.

Kva veljarane vil seie, står att å sjå. Dei fleste ser uansett ut til å ha forlate bompengepartiet for lengst.

Etter nederlaget i stortingsvalet leitar Folkeaksjonen nei til mer bompengar etter nytt namn.

Kanskje dei burde vurdere «Folkeaksjonen ja til meir bompengar så lenge Bybanen ikkje går over Bryggen».