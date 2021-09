Før debatten, har Ap-leder Jonas Gahr Støre fått et solid forsprang på statsministermålingene. Over 40 prosent vil ha ham som ny landshøvding, ifølge en måling Norstat har gjort for Aftenposten. 31 prosent av de spurte vil at Erna Solberg skal fortsett på tronen, mens 10 prosent ønsker seg Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.