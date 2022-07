Norge kommer ikke til å tjene noe særlig på å legalisere cannabis

Nettopp derfor kan vi trygt gjøre det.

Anne Rokkan Kommentator

– Arbeiderpartiets Per Vidar Kjølmoen har tydeligvis ikke gjort leksene sine, men det har faktisk jeg, skriver Anne Rokkan.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

«Jeg hadde tatt meg en joint hvis det var lovlig nå».

Med dette utspillet i Morgenbladet åpnet Abid Raja (V) debatten om legalisering av cannabis i Norge.

De siste årenes debatt om avkriminalisering har vært viktig folkeopplysning, og ført til en konstruktiv utvikling av rettssystemet og vår behandling av rusavhengige.

Den kom likevel til kort.

For det første gikk ikke rusreformen gjennom i Stortinget, etter det som kommer til å stå igjen som en historisk feilslutning fra Arbeiderpartiet.

For det andre er reformforkjempernes argument om at narkotika fortsatt skal være ulovlig, kun en måte å sukre pillen på: Det langsiktige målet er legalisering. Grunnen er enkel – en avkriminalisering løser ikke de problemene med kriminelle nettverk og farlige rusmidler som samfunnet sliter med i dag.

Å heller snakke om legalisering er derfor en ærligere og mer konstruktiv debatt, som vi som samfunn nå er mer moden for.

For det er ingenting å tvile på: Norge kommer til å legalisere cannabis. Det er ingen fornuftig vei utenom, spørsmålet er bare hvor lang tid erkjennelsen skal ta.

En som har et stykke å gå, er Aps Per Vidar Kjølmoen. Da han møtte Raja til debatt i Dagsnytt 18 om legalisering, malte han skrekkscenarioer med bred pensel – og fra fri fantasi.

– Mer fornedrelse, mer narkotikamisbruk og mer utrygghet for barn og unge, spådde han. Og at legalisering av cannabis ville «endre det Norge vi kjenner i dag.»

Kjølmoen har tydeligvis ikke gjort leksene sine, men det har faktisk jeg.

Høsten 2021 leverte jeg masteroppgaven Pot i butikk: Hvilket skatteproveny kan Norge forvente ved en legalisering av rekreasjonell cannabis? til Norges Handelshøyskole.

Oppgaven handlet om hvor mye skatt Norge kan tjene på å legalisere cannabis og begynne å selge det gjennom et slags Vinmonopol.

Skatteinntektene ved legalisering har vist seg å være svært høye andre steder.

I USA har 14 stater nå legalisert rekreasjonell cannabis for voksne – altså cannabis som er brukt som nytelsesmiddel, ikke som medisin. De 11 statene som så langt har startet salget, fikk bare i 2021 inn mer enn 3 milliarder dollar i rene skatteinntekter. I tillegg sysselsetter næringen mer enn 250.000 fulltidsstillinger – mer enn landets kullindustri.

Siden Canada legaliserte i 2018, anslår en rapport fra Deloitte at landet har tjent 1 milliard canadiske dollar i direkte skatteinntekter. Sammen med indirekte skatter og avgifter på salgs- og særavgifter, vokser summen til mer enn 15 milliarder.

Noe av det første Tysklands ferske regjering varslet, var at de også ville legalisere rekreasjonell cannabis. Hvordan markedet skal utformes er nå under utredning, men en rapport har spådd at skatteinntektene kan havne på 3,4 milliarder euro.

I tillegg vil legalisering kunne skape 27.000 nye jobber, og spare inn 1,3 milliarder euro årlig fra rettssystemet.

Det var derfor med stor spenning jeg trykket «enter» etter å ha plottet inn alle funnene i min analyse, og resultatet dukket opp i tallprogrammet: 325 millioner kroner kan Norge forvente seg ved legalisering av rekreasjonell cannabis.

Eh. Det er ikke særlig mye.

325 millioner er småpenger i et statsbudsjett på 1550 milliarder. Avgiftene på alkohol og tobakk utgjør til sammenlikning omtrent 20 milliarder.

Cannabis er definitivt ikke den nye oljen. Så hvorfor er dette et argument for legalisering?

Vi vet forholdsvis lite om nordmenns cannabisvaner. Av åpenbare årsaker pleier ikke selgerne å levere informasjon til skatteetaten med årlig omsetning heller, så estimatene i oppgaven må leses med store forbehold.

Det eneste som er sikkert, er dette: Nordmenn bruker svært lite cannabis – og det er ingenting som tyder på at de vil begynne med det ved en legalisering heller.

Kjølmoens påstand om at legalisering vil gi et helt ugjenkjennelig Norge, fullt av «fornedrelse» og «utrygghet for barn og unge,» fremstår fullstendig virkelighetsfjern.

Det er selvsagt helt lov å være bekymret for innbyggernes rusmiddelbruk. Det er også et legitimt standpunkt å være imot legalisering av cannabis på rent prinsipielt grunnlag. Ikke alle trenger å være rusliberale. Dessuten har nordmenn flest et lykkelig grep om flasken, og holder seg til den.

Man må likevel kunne forvente at debatten foregår uten eksplisitt løgn fra Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter. Den forskningen som er foretatt på feltet er åpen for alle. Selv har jeg brukt fire måneder på å grave i den, Kjølmoen kan gjerne få oversendt kildelisten.

Funnene er små: Noen steder går bruken litt opp. Andre steder går den ned – særlig blant barn og unge. Ved legalisering må man selvsagt være over 18 og vise legitimasjon for å handle. Når gateselgerne samtidig forsvinner, får ikke de under myndighetsalder tak i cannabis like enkelt lenger.

Dette er informasjon jeg regner med Kjølmoen trykker til sitt bekymrede hjerte.

En regresjon av alle de legaliserte statene i USA, med deres ulike utgangspunkt for bruk og cannabiskultur, estimerte at andelen innbyggere som opplyste å ha brukt cannabis minst én gang det siste året, økte med i underkant av tre prosentpoeng ved legalisering.

Igjen kommer resultatet med en rekke forbehold, men for Norges del vil dette i så fall øke den årlige omsetningen fra 9,5 til 10,8 tonn. Fortsatt småtteri i internasjonal sammenheng, og rett og slett for lite til at vi kommer til å tjene noe særlig på det.

Dersom bruken økte drastisk ved legalisering, kunne vi tjent mer. Det gjør den altså ikke.

Dermed blir den skarve summen på 325 millioner kroner et symbol på hvor lite cannabis nordmenn egentlig bruker – også etter legalisering.

Legalisering av cannabis vil være like lite lønnsomt som det vil være farlig.