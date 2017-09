Den avsluttende partilederdebatten er tradisjon, og partiledernes siste sjanse til å nå ut til hele folket. Slik brukte de muligheten.

Kveldens partilederdebatt på NRK var den siste før valget, for anledningen fra Mediebyen i Bergen. Her dommen fra BTs kulturredaktør Frode Bjerkestrand og kommentator Hans K. Mjelva.

NTB scanpix

Fremskrittspartiet

Frode Bjerkestrand:

Flink til å snakke til sitt eget grunnfjell. Jensen er rask til å slå tilbake mot kritikk, men forsøk på å snu kanonen lykkes ikke alltid. I overkant fryktmotivert i retorikken, ved mantra som dette: «Vi må vokte døren. Vi må trygge Norge». Tung på labben i justispolitikken, med forslag om bevæpning av politiet og permanent grensekontroll. Sterkere i duell med Jonas Gahr Støre om eldreomsorg, men lar seg lett provosere, og blir da litt heseblesende.

Hans K. Mjelva: Forsvarar kompromisslaust og overtydande Frp mot kritikk for hard språkbruk (les: Sylvi Listhaug). Argumenterar for yttarlegare innstramminga med at det handlar om å trygge Norge, noko som heilt sikkert går heim blant partiets veljarar. Får godt fram Frps viktigaste saker: innvandring, vegar og eldreomsorg. Til det siste fekk ho god hjelp av NRK, som arrangerte duell mellom henne og Jonas Gahr Støre om eldreomsorg.

NTB scanpix

Høyre

Frode Bjerkestrand: Ryddig, saksorientert, skarp og kunnskapsrik. Overbevisende, som hun har vært hele valgkampen gjennom. Fremdeles er det vanskelig å forstå at hun forsvarer retorikken til Sylvi Listhaug, det virker som en tapt sak. Men hun er flink til å snakke om regjeringens politikk, ned til detaljnivå, kanskje for detaljert for dette formatet enkelte ganger. Sterk i duellen med Trygve Slagsvold Vedum om forsvarspolitikk, og klarer seg også greit i den vanskelige klimadebatten. Virker selvsikker, godt hjulpet av gode konjunkturer. En drømmeposisjon for Erna.

Hans K. Mjelva: Avsluttar i same stil som ho har opptrådt i dei fleste debattane, med autoritet, ro og kunnskap. Solberg har stor tru på fagkunnskap, ikkje ulikt dei tidelegare Ap-statsministrane Jens Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland. Det viste ho i duellen med Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om forsvarspolitikk, der ho forsvarte nedlegging av basar med at det ho baserar seg på fagmilitære råd for korleis vi skal få eit framtidsretta forsvar. Vedum fekk sikkert distriktsstemmene i nord, men Solberg gjekk nok heim blant sine eigne (og mange Ap-veljarar) her. Viser at ho tør å stå i reformer, der Støre ser ut til å vike.

NTB Scanpix

Venstre

Frode Bjerkestrand: Venstre-lederen var plassert ytterst til høyre i panelet, og slet med å markere seg i sentrum. Flink på miljø, klima og omstilling. Fremførte en klar kritikk til høyresidens energipolitikk, men fikk vansker med å forsvare sin lojalitet til de oljeoptimistiske partiene Høyre og Frp. Fremsto som brobygger en liten stund, da hun inviterte til bredt forlik for å fjerne barnefattigdom. Kunne ha tilført debatten om privatisering nyttige dimensjoner, men forsøket fislet ut.

Hans K. Mjelva: Møter hard konkurranse om klima-saka frå SV, MDG og dels KrF. Trekkjer fram ein Venstre-plakat frå 1976, som er kritisk til at oljeindustrien skal bli for dominerande. Dette er Venstres paradegrein: Å vise at dei var først. Er litt usikker på om folk bryr seg så mykje om det, men det viser i alle fall at partiet verkeleg brenn for miljø og klimasaka. Får òg fram at Venstre er like mot barnefattigdom som SV, men kjem ikkje inn på kva som er Venstres løysing. Til hennar forsvar sa heller ikkje Lysbakken stort om SVs løysing. Svaret i kortform: SV vil ha ei udefinert, kraftig auke av barnetrygda, medan Venstre i større grad vil målrette støtteordningane mot dei som treng det mest.

Nikita Solenov

Kristelig Folkeparti

Frode Bjerkestrand: Blek og bortreist, helt til debatten nærmet seg klima og miljø, og han fikk snakke om «skaperverket», de fattigste i verden og solidaritet. Serverte et fint spark til Aps oljepolitikk, som har beskrev slik: «Tut og kjør». Hareides problem er, som Trine Skei Grande, at også han vil samarbeide med en regjering han har kranglet med i to år. Han vil blant annet ha reformpause, men vil samarbeide med den reformspreke Solberg-regjeringen. Fremstår som noe naiv i det store maktspillet.

Hans K. Mjelva: Er tidvis uklar og rotete i argumentasjonen, spesielt når han blir konfrontert med KrFs syn på regjeringas reformer i den såkalte sentraliseringsdebatten. Vasar seg inn i eit uforståleg argument om å tenkje nytt innanfor eldreomsorgen og talet på lærar pr elev. Best i forhold til eigne veljarar når han i spørsmålet om oljeboring i nord og klimaet, snakkar om å ta vare på skaparverket og stoppe klimaendringar som råkar jordas fattigaste.

Roald, Berit / NTB scanpix

Miljøpartiet De Grønne

Frode Bjerkestrand: Siden betydelige deler av debatten handlet om at klimapolitikk er havnet i skvis mellom de to blokkene, burde MDG være en potensiell vinner her. Det ble Hansson ikke. Han åpnet slagordmessig om klima og miljø, et felt han burde kunne hente mye større gevinst på. Dette er tross alt MDGs store hjertesak. Først da Jonas Gahr Støre snakket om olje, gass og omstilling, ble det fyr i krølltoppen. Hansson var tydeligst i beskrivelsen av Aps forhold til oljefremtiden: «Pølsevev». Kort og godt.

Hans K. Mjelva: Det blir ikkje så mykje anna enn klima og miljø på Hansson. Kjem med ein litt vel lettvint kopling der han gjev norsk oljepolitikk skulda for orkanane som herja i Karibien. Mykje tyder på at klimaendringar spelar ei rolle for at orkanane blir stadig sterkare, men norsk olje utgjer trass alt ein liten del av dei samla historiske klimautsleppa. Lanserte seg sjølv, litt småfrekk, som det einaste eigentlege sentrumspartiet. Partiet vart likevel plassert i den raudgrøne blokken av Erna Solberg, som sa at viss MDG kjem på vippen «så betyr det at Jonas får prøve seg».

NTB scanpix

Senterpartiet

Frode Bjerkestrand: Noe maskinmessig og repeterende om Sps suksessoppskrifter, som handler om regjeringens distriktsfiendtlige reformer. Det virker som om Vedum har mistet litt av sitt beste fortrinn; det gode humøret. Fikk likevel snakket seg god og varm om sentralisering, og fikk dermed også lett match i noen minutter. Ruralpolitisk forutsigbar.

Hans K. Mjelva: Kan bli litt oppramsande, men får fram viktige saker til sine viktigaste veljegrupper. Sp ligg an til å få stor oppslutning i Nord-Norge, og den blir neppe mindre etter duellen om forsvarpolitikk med Erna Solberg. Sp vil verne basar som regjeringa vil leggje ned, og styrke hær og heimevern.

Bård Bøe

Arbeiderpartiet

Frode Bjerkestrand: Kvass, tydelig og godt forberedt, men i overkant belærende i de skarpeste svingene. Ikke like fremskutt som i de forrige debattene. Klar i kritikken av Frp og regjeringens innvandringspolitikk, men retorisk ble han stående i skyggen av sin sidekamerat fra SV. Å betrakte Støre den siste tiden har også handlet om å lete etter tegn på at hardkjøret har svekket ham som debattant. Lite tyder på det. Han slapp da også å snakke om privatøkonomien sin. Gjorde en grei jobb med å klargjøre potensielle samarbeidsforhold på venstrekanten, det var nødvendig.

Hans K. Mjelva: Autoriteten til Støre blir halden oppe meir av at alle partia på raudgrøn side peikar på han som statsministerkandidaten, enn at han argumenterar så godt for seg sjølv. Brukar si eiga mor, som er på offentleg sjukeheim, til å argumentere mot private løysingar. Går så langt i den retninga at Rødts Moxnes framstår som ein fyr Støre no kan samarbeide med. Støre gjentek likevel tydeleg at det er uaktuelt å sitje i regjering med Rødt.

Rune Sævig

Sosialistisk Venstreparti

Frode Bjerkestrand: Nok en god runde for Lysbakken. Han skjønner at detaljer ikke fungerer så bra i dette storformatet, og bruker derfor konfrontasjon som metode. Han er utfordrende og konkret, og flink til å levere budskapet om voksende forskjeller og det han mener er et påtrengende behov for bedre klimapolitikk. Lysbakkens one-linere er så effektive at de stort sett gjør høyrekanten av panelet svar skyldig.

Hans K. Mjelva: Avsluttar omlag like sterkt som i dei tidlegare partileiardebattane. Det blir veldig tydeleg at han er ein bedre debattant enn Støre når dei argumentar for dei same sakene. Eit døme var spørsmålet om rettigheitene til fiskeressursane, og leveringsplikt. Der Støre kom med ei lang og vanskeleg utgreiing sa Lysbakken: «Per Sandberg står på kvotebaronanes side, og dette er partiet for folk flest. Dei burde vore anmeldt for brot på markedsføringslova!»

Rødt

Frode Bjerkestrand: Slet med å trenge gjennom i debatten. Stemmen fra ytterste venstrekant i panelet var høystemt om Rødts ideologisk forankrede saker, for eksempel det å verne industriarbeidsplasser og redusere privat forbruk. Ble vandrende og rope i skogen, mest fordi partiets argumenter og premisser er noe eksotiske for resten av forsamlingen. Men var klar i røsten om regjeringens innvandringspolitikk: «Vi har en polariseringsminister, ikke en integreringsminister».

Hans K. Mjelva: Blir tidvis litt på sida av dei andre, men framstår ikkje så på sida som Rødt/RV har gjort ved tidlegare val. Det har dels med at både Støre og Lysbakken brukar «profittør»-ordet, som er Rødts fremste slagord. Får fram fleire saker enn i tidlegare debattar. Mellom anna går nok argumentet om å stoppe legging av kraftkablar til utlandet, for å sikre norsk tungindustri billig kraft, godt heim i delar av fagrørsla.