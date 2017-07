Etter det året me hadde i fjor må me omfamne agurksesongen.

2016 var eit forferdeleg år. Heile sommaren forsvann i terror, kuppforsøk og ein absurd amerikansk valkamp.

Nyheitene frå utlandet kom på rekke og rad, og dei lokale agurkane slapp knapt gjennom offentlegheita sitt tronge nålauge.

For eitt år sidan sat eg på eit hotellrom i Istanbul, og såg jagarflya passere over hotelltaket mitt. Kuppmakarane ville halde oss innandørs, så dei braut lydmuren for å få oss til å tru at byen vart bomba.

Denne kvelden planla eg korleis eg skulle kome meg ut av Istanbul – og helst til Hellas – i tilfelle kuppet lukkast, og i rein panikk hadde eg kjøpt inn nokre kilo med pasta og mange liter vatn. Eg hadde tatt ut fleire lira enn eg såg for meg å bruke på ferien, men no hadde eg i det minste kontantar.

Fy flate som eg sakna agurken då.

Kunne ikkje nokon ha knekt Trollpikken i fjor, sånn at noko trivielt kanskje kunne penetrert nyheitsmedia? Det verkar lenge sidan no, men i anledning årsdagen for kuppforsøket i Tyrkia såg eg gjennom bileta mine igjen, og leste ein del gamle nyheitssaker. Eitt år gamle. Den sommaren i fjor var ei anna verd. Eg innser at min situasjon var litt spesiell, men berre litt.

Dagen før hadde terroren råka Nice. Berre nokre veker før det igjen, vart Atatürk-flyplassen i Istanbul råka. Sommaren 2016 markerte toppen på eit par år med svært mange terroråtak i verdsdelen vår. Tusenvis av folk er blitt råka, millionar er blitt påverka.

Ein måtte ikkje vere til stades for å føle det på kroppen. No er det ikkje akkurat slik at faren er over – tvert imot – men me har i det minste fått tid til å puste. Agurksesongen er tilbake.

Me kan forarge oss over, eller le av, desse trivielle nyheitssakene. Lade opp batteria våre. Førebu oss på nye nyheitssendingar om krigar, katastrofar og terror.

Når ein svarar rådgjevaren på skulen at ein vil bli «noko innan media», så er det neppe Abid Raja-saka om «oksemjølk» ein ser for seg å skrive. Agurknytt ligg ikkje akkurat i kjernen av samfunnsoppdraget, men det engasjerer og dei skapar litt nødvendig distanse til alt anna som skjer.

Ein oppbrukt mediekritikk er at mange aviser skriv så mykje uvesentleg. Så mykje kjendisstoff. Eg skulle sjølvsagt ønskje at avisene ikkje var avhengig av å skrive om skilsmissene til folk eg aldri har høyrd om for å overleve, men slik er det. Folk les desse sakene. Det er mange som er interessert i kva ein fyr som var på Farmen meiner om ting som ikkje har med Farmen å gjere.

Eg begrip det ikkje, men folk gjer det, altså.

Det er kanskje sunt òg. Viss agurksesongen er eit kort avbrekk frå det siste årets forferdelege nyheitssaker, så kan kanskje kjendisstoffet fungere som ein dagleg dose trivialitet? Det høyrest jo logisk ut, men det får halde at eg har blitt frelst av agurken. Foreløpig.

I ei verd som kjem stadig tettare på, der me får nær konstant informasjon om alt det fæle som skjer rundt om i verda, minutt for minutt, er desse sakene ei trygg hamn.

Ja, det kan virke merkeleg å bruke mykje ressursar på ei sak om ei sint svane i Os, men her har du jammen meg ein agurk som har utvikla seg. Saka har rast over fleire år, og etter at det vart bestemt at den brautande svana skulle avlivast, har 8000 signaturar har blitt levert ordføraren. Bygda er splitta i spørsmålet om «Hamnesjefen» i Os si skjebne.

Og her finst det ei konfliktlinje i journalistikken. Er «agurknytt» berre noko Oslo-media har funne på for å latterleggjere lokale saker som faktisk betyr noko?

Då VGTV skulle lage programmet «Agurknytt» fekk dei kritikk for å berre ha henta inn lokale saker, som ser ubetydelege ut på avstand. Gudane veit at riksavisene produserer mykje agurk, dei òg!

Poenget er at nyheiter kan vere begge deler, både trivielt og reelt. Avstand betyr noko. Då Dalane Tidende hadde 10–15 saker på fronten om Trollpikken, så var jo det eit utslag av ei reell sak. Dess lenger vekke frå Egersund ein kjem, derimot, dess meir framstår heile saka som ein gigantisk agurk.

Slik er det med «Hamnesjefen» i Os òg. Når det er snakk om mange tusen underskrifter til ordføraren er det vanskeleg å kalle det for ei triviell sak lenger. Men sett frå Bergen – eller i verste fall Oslo – er agurkstempelet rimeleg openbert. Noko nedsetjande bør det derimot ikkje vere.

Eg har lært meg å setje pris på agurknyheitene. Verkeleg. Dei som har agurkteften eig sommaren, og det er ikkje noko å kimse av.