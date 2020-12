Svart ansiktsmaling i hvit julesnø: Var det her antirasismen skulle ende i 2020?

Black lives matter-bevegelsen har likevel hatt effekt. Norge kommer aldri til å være det samme.

Irene Kinunda Afriyie Gjestekommentator i BT og konsulent i Fargespill

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Etter å ha fulgt med på debatten om «Nissene over skog og hei», kan man lure på om Black lives matter-bevegelsen har hatt en effekt i det hele tatt. En karakter i dette TVNorge-programmet brukte black face.

Programmet ble fjernet på grunn av det, men ble lagt ut igjen med en forklarende plakat.

Black face er når en hvit person maler seg svart for underholdningens skyld. Vanlige overdrivelser av typisk afrikanske trekk som store lepper og rumper hører med.

Karakterene er ofte basert på stereotypier, og fremstiller svarte mennesker som mindre intelligente. Men humor, ja det må vi ha. Er det ikke bare å skille black face fra sin undertrykkende historie, da?

Det er vanskelig for en som opplever rasisme og diskriminering i sin hverdag å gjøre dette skillet. Black face er ikke bare et symbol på hvordan forfedre ble latterliggjort.

Les også – Jeg synes dette er hjerteskjærende. Helt forferdelig. Og helt uakseptabelt.

Selv i dag banker folk på stengte dører i arbeidslivet, boligmarkedet og så videre kun på grunn av sin hudfarge. Black face vil alltid være problematisk så lenge rasisme eksisterer.

Folk som har kritisert black face blir beskyldt for å være lettkrenkede. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg ikke er krenket. Ikke når jeg vet at folk bruker masse penger på å få større lepper og rumper.

Likevel er ikke black face noe jeg vil oppmuntre til. For hva sier det om representasjon? Flerkulturelle forbilder er for usynlige eller fraværende. Dette har vært et problem i mange år. Derfor blir det feil å male en hvit mann svart i en bransje som ikke er mangfoldig.

Denne debatten om black face viser at vi har en veldig lang vei å gå. Alikevel vil jeg si at black lives matter-bevegelsen (BLM) har hatt effekt på Norge og nordmenn. Norge kommer aldri til å være den samme. Vi har all grunn til å være optimister.

Les også BT meiner: Bergensskulen må vere rasismefri sone

Mange gode ting har begynt å skje. En av dem er at Bergen kommune utlyste et forskningsprosjekt om strukturell rasisme. Det tar utgangspunkt i opplevelser og erfaring med rasisme i møte med offentlige institusjoner.

Dette prosjektet er svært viktig og jeg håper det kan gi svar på mange spørsmål. Har folk vært hårsåre, eller er strukturell rasisme et problem i Bergen? Og hvis det er et problem, i hvilken grad og hvordan skal vi møte det?

En annen god ting er at nordmenn snakker om rasisme som aldri før. Dette viser rapporten Retriever laget for Fritt Ord. Rapporten sier at norske medier har gitt rom til å snakke om rasisme både i Norge og om rasismen i utlandet, særlig i USA.

Ved siden av det, fikk selve rasismebegrepet stor plass i debatten. Dette viser at BLM-bevegelsen gjorde at vi begynte med rasismedebatten fra skratch.

Les også Jenten ble utsatt for rasisme på skolen over flere år. Bergen kommune gjorde ikke nok for å stoppe det.

Det virker som at mange privilegerte mennesker har blitt overrasket over at rasisme finnes i Norge. Noen lever fortsatt i fornektelse, mens andre forstår og er imot rasisme, men er ikke selv antirasist. Å være antirasist er å aktivt gjøre noe med rasisme.

Det som har inspirert meg mest, er å se antirasisme i kommentarfeltet: Folk som ikke lar rasistiske kommentarer stå uimotsagt.

Det har også vært inspirerende å lese historier om mennesker som gjør noe for store og små. For eksempel bussjåføren Kristian Kittelsaa i Trondheim som nektet rasisme ombord, ifølge NRK.

Da han så en mann oppføre seg rasistisk mot en jente, kastet han mannen med de rasistiske utropene av bussen. Det gir håp å se antirasisme.

Les også Smitten blant arbeidsinnvandrere: – Folk skjønte ikke alvoret. Og mange trodde det var dyrt å teste seg.

Black lives matter-bevegelsen har gitt oss mulighet til å snakke om mange ting, men temaet jeg har savnet mest, er spørsmålet om frihet til å bevege på seg.

Hvorfor er det slik at når folk fra sør beveger på seg, er det en bevegelse som får mye oppmerksomhet, og som skal kontrolleres og hindres? Når folk fra vesten beveger på seg, er det bare en selvfølge.

Med jevne mellomrom måler The Henley passport index verdens mest reisevennlige pass. Med norsk pass kan du reise til 185 land uten å ha visum på forhånd, men med et eritreisk pass kan du bare reise til 42 land.

Når en fra Eritrea skal flytte på seg, er det begrenset med muligheter. Hvordan kan vi rettferdiggjøre den uretten?

Les også Hvorfor må vi vise id for å få kjøpe øl?

Det er vanskeligere for en afrikaner enn for en europeer å reise – selv i Afrika. Flere kjente afrikanere, som forfatteren Fatou Diome og Afrikas rikeste mann Aliko Dangote, har tatt opp saken. Det fortsetter likevel å være en uløst problemstilling.

Du kan spørre hva dette har med kampen om rasisme å gjøre. Dette handler om et system der noen har flere privilegier enn andre og at hvite mennesker i vesten derfor ser det som naturlig. Dette gjelder overalt.

For å si det rett ut: Det er ikke hvite mennesker i flyktningleir. Det er ikke hvite mennesker som drukner i middelhavet.

Black lives matter-bevegelsen er en kamp om urett og burde handle også om friheten til å bevege seg, om flyktningkrisen om mye annet. Det svarte livet kan ikke bare bety noe her.