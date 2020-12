Hva skylder vi verden?

Norge er ikke i nærheten av å oppfylle sine klimaforpliktelser og har ingen planer om å gjøre det. Derfor bør staten tape klimasøksmålet.

David Chelsom Vogt Filosof og musiker

– Regnestykket går simpelthen ikke opp. Det er ikke plass i karbonbudsjettet til at vi både kan opprettholde aktiviteten i oljeindustrien og oppfylle 1,5-gradersmålet, skriver David Vogt i denne kommentaren. Foto: Carina Johansen / NTB

Hvor store utslippskutt er Norge forpliktet til å ta? Spørsmålet har kommet opp i forbindelse med klimasøksmålet som i disse dager blir avgjort i Høyesterett.

Begge parter, både miljøorganisasjonene og staten, er enige om at Norge er forpliktet til å føre en politikk som er forenelig med 1,5 graders global oppvarming. Det man er uenig om, er hva dette konkret innebærer.

Hvor mye og hvor raskt må Norge kutte for å ta sin del av ansvaret for å nå 1,5-graders målet? Og er politikken som faktisk føres, inkludert det omstridte vedtaket om oljeutvinning i Barentshavet Sør-øst, forenelig med disse forpliktelsene? På begge spørsmålene har staten en dårlig sak.

La oss ta det første først. Parisavtalen gir ikke svar på hvor mye vi må kutte, men lar det være opp til hvert land å melde inn sine utslippsmål. Den krever imidlertid at utslippsmålene skal være uttrykk for «the highest possible ambition».

Hva som er de høyest mulige ambisjoner vil variere, blant annet etter hvor stor kapasitet et land har til å kutte. Kapasiteten til å kutte avhenger av hvor rikt landet er og hvor store utslipp det står for. Nordmenn har dobbelt så høye CO₂-utslipp som verdensgjennomsnittet, mens innbyggerne i Kongo ligger på en tohundrededel av verdensgjennomsnittet. Det sier seg selv at vår kapasitet til å kutte er langt større.

Som utgangspunkt gjelder prinsippet om at hvert land er ansvarlig for sine utslipp. Dette prinsippet kalles «forurenser betaler-prinsippet», og sier rimelig nok at våre forpliktelser står i proporsjon til den forurensningen vi selv har forårsaket.

Det inkluder også tidligere utslipp. For selv om utslippene skjedde for 50 eller 100 år siden, bidrar de fortsatt til drivhuseffekten. «Forurenser betaler» må da bety ansvar også for historiske utslipp.

Men kanskje er det urimelig at dagens nordmenn skal stå til ansvar for klimagassutslippene til nordmenn som levde for 50 eller 100 år siden. På den tiden visste man ikke engang at utslippene var skadelige.

Av den grunn kan det være rimelig å sette en grense for hvor langt tilbake i tid man kan holdes ansvarlig. Noen foreslår året 1990, fordi det var da man for alvor forsto hvor skadelig utslippene er.

Hva ville i så fall et slikt prinsipp innebære for Norge? Det har klimaforskere gjort beregninger av i rapporten «Norges klimaansvar 2030». Dersom Norge holdes ansvarlig for historiske utslipp i perioden 1990–2010, er vi forpliktet til å kutte 74 prosent innen 2030. Dette er milevis over de 50 prosent som regjeringen har forpliktet seg på.

Og verre blir det for Norge om man også tar hensyn til at rikdommen vår gjør kapasiteten til å kutte større. Dette «betalingsevne-prinsippet», som regnes ut fra brutto nasjonalinntekt, gjør oss forpliktet til skyhøye 630 prosent kutt innen 2030. Vi kan naturligvis ikke kutte mer enn hundre prosent i Norge, men vi kan betale for utslippskutt i andre land.

Enda verre for Norge blir det om vi tar hensyn til at Norges rikdom i stor grad stammer fra produksjon av fossil energi. Etter «profitøren betaler-prinsippet» skylder vi verden enda større utslippskutt, uten at jeg har sett noen forsøk på å regne ut nøyaktig hvor store disse er.

Vi ser altså at uansett hvilket prinsipp for fordeling av utslippsforpliktelser man legger til grunn, er Norges forpliktelser mye høyere enn det regjeringen legger opp til.

Det neste spørsmålet er da om politikken som faktisk føres er forenelig med våre forpliktelser. Svaret er nei. En helt ny rapport fra DNV GL viser at eksisterende kuttplaner og tempo vil gi stusslige 23 prosent utslippsreduksjon i 2030.

På toppen av dette åpner regjeringen for oljeproduksjon i Barentshavet Sør-øst fra og med 2030 og mange tiår inn i fremtiden. Dette skjer i den perioden der verden må bevege seg raskt mot et nullutslippssamfunn, og der det ikke lenger vil være mange nok klimakvoter til at man kan kjøpe seg bort fra utslippskutt.

Regnestykket går simpelthen ikke opp. Det er ikke plass i karbonbudsjettet til at vi både kan opprettholde aktiviteten i oljeindustrien og oppfylle 1,5-gradersmålet.

Da må politikerne velge. Så får vi se om Høyesterett vil ha et ord med i dette valget.