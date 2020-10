Men kan ho bli Ap-leiar?

Hadia Tajiks nye bok er skriven av ei som har tenkt til å bli verande på toppen av Ap.

Jens Kihl Kommentator

Hadia Tajik har skrive ei bok om korleis vi i Noreg skal greie å leve saman. Der kunne det kanskje vore ein del gode tips å hente for Ap dei siste åra. Her er ho saman med Ap-leiar Jonas Gahr Støre. Foto: Berit Roald / NTB (arkiv)

Det er lenge sidan sist eg såg eit bokomslag som til dei gradar sa «makt». Hadia Tajik med brei beinstilling og blikket rett i kameraet. Dette er ikkje den blyge flinkisen vi tidlegare har lært oss å kjenne.

Hadia Tajik er ikkje skvetten, og eg les «Frihet» som at ho har ei tydeleg melding:

«Frihet» av Hadia Tajik er hennar andre bok.

Ho er komen for å bli.

Då eg las boka, blei eg fyrst skuffa over mangelen på nyhende. Her er det ikkje nye, kontroversielle svar på dei store spørsmåla Ap baksar med. Er det ikkje nettopp i ei slik bok at det er rom for å gå inn i eit vanskeleg felt og kome med nye idear?

Det er til dømes irriterande at Tajik diskuterer skattepolitikken, men ikkje faktisk konkluderer med at Ap må gå til val på ein skatt eller ei avgift på arv.

Så forstod eg det: Hadia Tajik er ikkje lenger ein utfordrar eller ein gjest i Ap. Med denne boka vil ho plassere seg i midten av partiet. Og på toppen av det.

Derfor handlar «Frihet» om skule, likestilling, arbeidsliv, integrering, helse, distrikta og skatt. Du veit, sånne tema som Ap eigentleg bryr seg om, og som har skaffa dei både 30 og 40 prosent i val ganske nyleg.

Men kanskje aller mest er det ei forteljing om korleis vi skal leve saman i dette landet.

Korleis skal utanlandske arbeidsfolk bli ein del av det organiserte arbeidslivet? Kva gjer vi med at ungdom i distrikta ikkje ser noka framtid der fordi sentraliseringa går for raskt? Korleis hindrar vi sosial kontroll i religiøse miljø?

Og så er det ei forteljing om Hadia Tajik sjølv. Ei kvinne som til no har vore ganske reservert, men som her skriv om oppvekst, klassereise, religion, erfaringar med rasisme og trugslar og om strevet med kjærleiken og å få barn.

Kvifor opnar ho opp no? Det er lett å lese det som eit direkte svar til alle dei som har meint at ho ikkje gjev nok av seg sjølv og er for lite folkeleg. Men kanskje er det også eit resultat av at tvilen er borte.

Eller som ho sa til Dagens Næringsliv i mars: «Men etter de tøffe rundene vi har hatt de siste par årene er jeg ikke ambivalent lenger. Det er dette jeg vil drive med. Og jeg har lyst til å drive med dette lenge.»

Det er særleg to spørsmål som splittar Ap om dagen (utanom metoo og Trond Giske): Innvandring og klima.

Det fyrste spørsmålet går Tajik ganske tungt inn i. Ho drøftar både positive og vanskelege sider ved at Noreg er eit land prega av innvandring, og ho deler raust av eigne erfaringar med å vere fleirkulturell.

Det er nok konfliktdempande i Ap. Det aller meste av asyl-, innvandrings- og integreringspolitikken handlar trass alt ikkje om talet på kvoteflyktningar.

Det andre temaet får ikkje eigentleg nokre nye svar i denne boka. Samstundes siglar klima opp som den viktigaste enkeltsaka for norske veljarar. Dette problemet har ikkje Ap løyst.

Hadia Tajik har mykje sams med tidlegare nestleiarar i Ap. Hill-Marta Solberg var nestleiar i Ap frå 1992 til 2007. Ho kom frå ein heilt vanleg arbeidarklassefamilie på Sortland i Vesterålen.

Så kom Helga Pedersen frå Vestertana i Finnmark. Også ho var ei kvinne frå arbeidarklassen og sat som nestleiar frå 2007 til 2015.

Hadia Tajik er den tredje i denne rekkja, sjølvsagt i tillegg til Trond Giske som fekk to år i nestleiarstolen. Også Tajik er kvinne, kjem frå arbeidarklassen og distrikta og styrer saman med ein mann frå toppen av samfunnspyramiden.

Men der Solberg og Pedersen nok aldri hadde høgare ambisjonar enn nestleiarvervet, trur eg Tajik tenkjer annleis.

I somme Ap-miljø er ho kontroversiell. Denne boka er nok eit svar til dei: Ja, Tajik bryr seg om industri, olje, distrikt og samferdsle. Og hennar eigen klassereise og distriktsbakgrunn blir banka inn. Igjen og igjen.

Men kanskje er ho også noko mindre kontroversiell no enn før. Etter at det blei klart for dei aller, aller fleste at historiene om Trond Giske ikkje var ein kampanje, men faktiske forteljingar, blir nok Tajiks handtering av metoo-saka tolka annleis.

Det er ikkje sikkert dette er nok. Kanskje var det for mange bruer som brann den gongen. Men Tajik er trass alt berre 37 år. Det er ingen alder i Ap. Ho kan fint vente på tur.

Og no trur eg ho har teke valet: Det er dette ho vil.