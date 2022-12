Adjø, Jesus. Tilbake til naturen!

Vi bør minne oss selv på hva julen egentlig handler om: menneskets avhengighet av naturen.

Stig Arild Pettersen Kommentator i Bergens Tidende

De dukker opp hvert år. De som hevder at vi har mistet julens virkelige budskap av syne.

At mas, mat og materialisme har fått overta for det min kollega, ateisten Jens Kihl, kaller julens «kjerne»: «Ei feiring av at gudesonen vart fødd.»

Jesus-maset må ta slutt. Det var nemlig han som sporet av hele julefeiringen i utgangspunktet.

Kristenfolket kapret julen for rundt 1700 år siden, og ennå nekter de å gi slipp på den.

