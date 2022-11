Dette håndtrykket kan senke temperaturen på jorden

Xi Jinping og Joe Biden møttes for første gang som statsledere på Bali i Indonesia denne uken. Der ble verdens to største forurensere enige om å gjenoppta klimasamtaler.

Kina og USA skal gjenoppta klimasamtaler. Det gir grunn til optimisme.

Stig Arild Pettersen Kommentator i Bergens Tidende

2022 har gitt varme- og nedbørsrekorder over store deler av verden. I Egypt har likevel forhandlingene på det årlige klimatoppmøtet stått i stampe.

Det er langt mellom de positive klimanyhetene. Men mandag kom en nyhet som faktisk kan bidra til å bremse klimaendringene betraktelig.

Da møttes Kinas leder Xi Jinping og USAs president Joe Biden for første gang siden sistnevnte tiltrådte. Det skjedde under G20-møtet på Bali i Indonesia.

Der ble de enige om å gjenoppta samtaler om klimakutt. Kina hadde nemlig stoppet all kontakt med USA etter at Nancy Pelosi, Bidens partifelle og lederen for Representantenes hus, besøkte Taiwan i august.

Dette er gode nyheter av tre grunner: