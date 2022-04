Domstolene kan ikke organiseres rundt Senterpartiets fortidslengsel

Det bør være skamfullt for SV å støtte Emilie Enger Mehls reaksjonære populisme.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

«Det er et sterkt behov i Norge for å lytte mer til vanlige folk, og mindre til ekspertene», sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til VG.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) vil «lytte til vanlige folk».

Det betyr visst det samme som å drite i faglige argumenter og returnere til en dysfunksjonell måte å organisere domstolene på.

Elitejuristen Mehl presenterte det folkelige budskapet mens hun spratt rundt på Atlanterhavsveien med VG i hælene, iført skinnhansker, drakt og lakksko med gullspenner.

Kontrasten mellom form og budskap var påfallende. Men det som er virkelig ille, er at Sps endringsvegring vil ødelegge for nettopp folk flest. Domstolene skal levere rettssikkerhet, ikke sysselsetting i distriktene.

Det bør både SV og Frp merke seg. Det blir nemlig ingen reversering uten dem.

Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er enige om å si farvel til domstolsreformen.

Å finne en mer hensiktsmessig struktur for de 60 tingrettene i Norge har vært en lang og kronglete prosess.

I 2017 opprettet Frp-justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) Domstolkommisjonen. Målet var å finne en organisering som ga både kvalitet og effektivitet.

Fagfolkene i kommisjonen foreslo å kappe antallet tingretter ned til en tredjedel – fra 60 til 22 – for å sikre fleksibilitet og sterke kunnskapsmiljøer.

Mens Solberg-regjeringen begynte å jobbe med den planen, fikk saken en plot twist våren 2020.

Frp forkastet plutselig hele prosjektet, og allierte seg med Sp, SV og Ap om å stemme nei til endringene partiet hadde drevet frem i regjering.

Reformen som til slutt ble innført i mai 2021, ble dermed et glissent kompromiss: administrasjon og ledelse i flere rettskretser ble slått sammen, mens alle de fysiske rettslokalene besto.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sikret reversering av domstolsreformen

Senterpartiet oppfattet dette som rene nedleggelser.

Partiet gjorde det til en distriktspolitisk fanesak å kjempe alt tilbake til fortiden, og fikk etterhvert gjennomslag i regjeringsplattformen. Det er problematisk på mange måter.

Det mest urovekkende er at Sp ikke har noen ambisjoner om å gjøre ting bedre. De har lansert et forslag som «ikke har mer substans enn en ostepop», ifølge kritikerne. Det er nesten et kompliment.

Reverseringen er basert på flere grove feilslutninger, og den eneste tydelige essensen er at Sp notorisk lengter tilbake til gamle dager. Men alt var ikke bedre før.

Den gamle strukturen var ikke noen perfekt og gjennomtenkt modell. 60 er faktisk bare et helt tilfeldig tall.

Organiseringen har dessuten fått slakt i en knusende rapport fra Riksrevisjonen: Spriket i både behandlingstid og kvalitet var så stort at det kunne «gå ut over rettssikkerhet, liv og helse».

Det har Senterpartiet ingen plan for å fikse.

Jussprofessor Eirik Holmøyvik har sammen med flere kolleger levert et kritisk høringssvar til planene om å reversere domstolsreformen.

«Planen om å reversere domstolsreformen fremstår som en politisk maktdemonstrasjon, der den dømmende makt blir holdt for narr», skriver UiB-professorene Ragna Aarli og Eirik Holmøyvik i Rett24.

Sammen med fem kolleger ved universitetet i Bergen (UiB) har de nylig levert et høringssvar som plukker fra hverandre hele ostepopen til Emilie Enger Mehl.

Professorene er bekymret for både bortkastede millioner, behandlingen av de skjøre barnesakene, og ikke minst rettsstatens viktigste kapital: tillit og politisk uavhengighet.

De viser til den underlige unntakshjemmelen i regjeringsplattformen, som åpner for at sammenslåtte domstoler skal få bestå hvis domstolsleder, kommunen og de ansattes tillitsvalgte er enige om det.

Den tredje statsmakt skal altså presses inn i lokale hestehandler og reduseres til brikker i et distriktspolitisk spill. Det er nesten så man hører Montesquieu snu seg i graven.

«Vi risikerer en situasjon der dommere og domstolsledere må holde seg inne med politikere for å sikre egne arbeidsplasser», skriver professorene ganske presist.

Men de er altså ikke «vanlige» nok.

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener Oslo-ekspertene lider av navlebeskuende trangsynthet. «Problemet er bare at Mehls kritikk ikke treffer overhodet», sier han til VG.

Det er heller ikke tunge instanser som Domstolkommisjonen, Juristforbundet, Dommerforeningen, Advokatforeningen, Barneombudet og Domstoladministrasjonen. Men alle mener at reformen er faglig smart.

Samtlige tingretter melder om positive effekter. Ingen får lenger reisetid. Regjeringen bør i det minste evaluere før de skroter hele opplegget.

Men Senterpartiet vil ikke lytte til kunnskap og fakta.

I stedet beskylder de Domstoladministrasjonen for å drive «ein form for politisk kampanje», og insisterer på å bruke 115 millioner kroner på en snuoperasjon som fremmer kunnskapsforakt, svekker rettssikkerheten og kaster tingrettene inn i enda en seig omstilling.

Reverseringen kommer dessuten med en lovendring som vil strupe muligheten til å opprette felles ledelse.

På gølvet-partiet Sp vil altså forby rasjonell organisering av arbeidslivet og bruke 50 lønnsmillioner på å gjenopprette en haug med lederstillinger.

Sånt må gjøre vondt for kunnskapspartier som Ap og SV.

Under regjeringsforhandlingene i Hurdal fikk Sp gjennomslag for å skrote domstolsreformen. SV var mot reformen, men det betyr ikke at de vil støtte reversering.

Det er nok mange i Ap som vrir seg, men de har vært påfallende tause. Etter at Sp fikk kilt reversering inn i regjeringsplattformen, har de jo ikke noe valg.

Men Ap-støtte er ikke nok. For å få flertall på Stortinget, trenger Sp også ja fra enten SV eller Frp.

Per-Willy Amundsen er på vegne av Frp enig i at «Oslo-ekspertene lider av navlebeskuende trangsynthet og må balanseres ut med fornuft fra folk flest». Men så faller han også av: «Problemet er bare at kritikken hennes ikke treffer overhodet», sier han til VG. SVs mann i justiskomiteen Andreas Sjalg Unneland er heller ikke imponert over saklighetsnivået.

Det er altså grunn til å håpe at argumentets makt vil seire til slutt. Eventuelt skammens makt.

For hvem vil være partiet som sikrer Sp gjennomslag for en dyr, hodeløs og utskjelt snuoperasjon?