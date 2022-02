Ukraina betaler med blod. Me må tole høge straumprisar.

Den økonomiske krigen mot Russland blir kostbar.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Ei bustadblokk i Ukrainas hovudstad Kyiv vart natt til fredag råka av eit russisk bombeangrep.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Krigen herjar i Ukraina, etter at Russland invaderte på fleire frontar. Den massive invasjonen kan bli dei verste krigshandlingane me har sett i Europa sidan andre verdskrig.

Etter invasjonen kjem oppgjeret – og det kjem til å bli grufullt. Vladimir Putin har lova å «av-nazifisere» Ukraina. Det betyr utreinskingar, slik amerikansk etterretning har åtvara mot. Ikkje av nazistar, men av folk som kjempar mot russisk okkupasjon.

For det er Putin som vil få biletet sitt attmed Adolf Hitler i framtidas historiebok.

Les også Siste nytt om Ukraina

Fram til no har omverda latt Russland halde på som Putin vil. Å stogge Putin har kosta meir enn me har hatt vilje til å betale.

Det må endre seg, men vil krevje mykje av oss.

Me må ta i bruk alt av ikkje-militære verktøy for å knekke russisk økonomi. Sanksjonane må råke alle som Putin er avhengig av for å halde på makta i Russland. Det er det einaste håpet me har for å stanse Vladimir Putin.

Mange av sanksjonane vil råke Russland hardast. Me ser allereie den russiske børsen stupe. Men våre eigne sanksjonar vil koste. Og Russland vil truleg svare.

Det kjem til å koste.

Ei kvinne kryssar grensa mellom Ukraina og Romania.

Denne vinteren har blitt prega av høge straumprisar. Debatten har stort sett handla om utanlandskablar og kor problematisk europeisk samarbeid er.

Invasjonen av Ukraina må endre den debatten fundamentalt.

Straumkrisa i Noreg heng tett saman med gassprisane i Europa. Russland har heldt tilbake gassleveransar, slik at reservane i Tyskland er lågare enn vanleg – prisane har følgjeleg skoten i vêret.

Straumprisane i Noreg er altså eit resultat av russisk politikk for destabilisering. Me må sjå på gasspolitikken til Russland som førebuing til krig.

Noreg vil klare å stå av det meste. Ja, det blir høge straumprisar framover, og både renta og inflasjonen vil truleg stige. Alt blir dyrare. Men me har heile Nordsjøen som bufferkonto.

Statskassa vår vil òg tene grovt på at Russland driv gassprisane i vêret. Andre land får det verre.

Les også Se direktebilder fra sentrum av Kyiv

Når sanksjonane ikkje berre smertar for Putin, oligarkane hans og russisk økonomi, men for europearar og amerikanarar, vil mange gi opp.

Det er allereie strekk i det transatlantiske laget når det gjeld banksystemet Swift, som gjer det mogeleg å overføre pengar mellom bankar på tvers av landegrensene.

Landa som grensar til Putins krigsmaskin vil kaste Russland ut av dette systemet. Tyskland, Italia, Ungarn og Kypros har redda Russland til no.

Tyskland viste teikn til mot ved å stogge gassleidningen Nord Stream 2, som ville gjere landet endå meir avhengig av russisk gass. Men å avslutte finansieringa av Putin er berre første steg. Han må òg straffast, sjølv om det kostar på heimebane.

Akkurat no er ikkje vekslingskursen mellom tysk økonomi og ukrainske liv i balanse.

Les også Stig Arild Pettersen: «En brutal diktators angrep på Europa»

USAs president Joe Biden held òg igjen. Då han presenterte ei massiv pakke sanksjonar torsdag kveld, sa han at konsekvensane for amerikanarane skulle minimerast.

Biden veit at mange amerikanarar er meir oppteken av drivstoffprisar enn av ukrainske liv.

Får sanksjonane for store konsekvensar innanlands, aukar sjansen for at amerikanske veljarar vil vende seg mot Putins lakei Donald Trump – som vart stilt for riksrett nettopp for å nekte Ukraina militær hjelp.

I Ukraina betaler sivile med blod. Demokratiet deira kan døy. Framtida til millionar av menneske vert øydelagt.

Det me må bidra med, er å tole høgare prisar. Det blir vondt, men det kan ikkje måle seg med den smerta Ukraina går gjennom no.