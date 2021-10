Ernas åtte år med mjølk og honning

Folk flest har hatt det godt under Erna Solberg. Og svimlande høge gassprisar tyder på at flaksen ikkje er brukt opp enno.

I slutten av juli vart Noreg kåra til verdas beste igjen, denne gongen i å handtere koronapandemien. Statsminister Erna Solberg (H) svarte som ein god protestant, med å åtvare mot ovmot:

– Vi har dessverre økende smittetall i Norge, og det er viktig at vi klarer å stå løpet helt ut, sa ho til NRK.

Når historia skal skrivast, om dei åtte åra Erna Solberg har styrt landet, vil pandemien truleg trone øvst.

Ja, det norske folket gjorde absolutt sitt, ved å følgje råd og reglar. Men du skal vere ganske surmaga for ikkje å gje Solberg ros for god leiarskap.

I det heile har det norske folket har hatt det godt under Erna Solberg. Dei fleste av oss, i alle fall. Og det trass i to alvorlege kriser i perioden, først oljeprisfallet i 2014 og så pandemien.

Båe kriser vart møtt med kraftig, statleg pengebruk. Dermed kom dei fleste i jobb igjen, både oljearbeidarane i den første krisa og dei fleste som vart permittert under pandemien.

For nøyaktig åtte år sidan kom Erna Solberg (H) som den første statsministeren frå Bergen sidan Johan Ludwig Mowinckel, ut på Slottsplassen med si regjering.

Solberg har utan tvil hatt ein lettare jobb enn mange av sine kollegaer rundt om i verda. I heile hennar regjeringstid har Oljefondet auka kraftig. Dermed har ho kunne hente ut stadig fleire milliardar til bruk i statsbudsjettet, utan å bryte den magiske handlingsregelen.

I tillegg til krisetiltak, har Solberg-regjeringa difor kunne gje folk flest meir velferd, fleire vegar og mykje anna moro, utan at dei trengde å ty til upopulære skattar for å betale for det.

Tvert om har som kjend skattane gått ned, med 34 milliardar kroner. Det har stilna kritikken frå hennar eigne, som tradisjonelt ikkje set pris på at staten eser ut.

Pengebruken har ikkje vore uproblematisk. Oljepengane har blitt brukt til å dekke eit stadig større underskot på statsbudsjettet. Og det har auka både i kriseår og åra der økonomien gjekk bra.

Noreg er no det landet i den rike verda, nest etter Luxembourg, som har dei høgaste offentlege utgiftene pr. innbyggar. Vi brukar 20 prosent meir enn neste land på lista, Danmark.

Eller sagt på ein annan måte: Skulle Solberg og arvtakaren Jonas Gahr Støre (Ap) klart seg med eit dansk statsbudsjett, måtte dei kutta utgiftene med nær 400 milliardar kroner.

Til samanlikning er heile det norske samferdslebudsjettet neste år 83 milliardar kroner. 400 milliardar er meir enn alt staten løyver til kommunar og sjukehus til saman. Og ja, danskane er fleire enn oss.

I januar 2020 opna Erna Solberg offisielt det gigantiske Johan Sverdrupfeltet i Nordsjøen, saman med konsernsjef Eldar Sætre og andre. Feltet sikrar enorme inntekter til staten i åra framover. Likevel gjer rekordstore underskot på statsbudsjettet at desse inntektene, og litt til, no blir brukt opp fortløpande.

Solberg-regjeringa har rett nok gjennomført fleire reformer, men få av dei har ført til reduserte utgifter. For den største, kommunereforma, insisterte regjeringa tvert om på at kommunesamanslåingar ikkje handla om å kutte utgifter, men om å gje betre tenester.

Akkurat det seier ganske mykje om norsk politikk: det er ikkje lett å argumentere for kutt og innstrammingar i offentlege utgifter når Oljefondet ligg der og blenkjer.

Eit godt døme på det fekk vi hausten 2019. Solberg-regjeringa sette ei grense for kor dyre briller born kunne få refusjon for. Skulle dei ha litt finare innfatningar, måtte foreldra betale sjølve.

Trass i at det var ei forsiktig innstramming, vart det ramaskrik. Venstresida fekk her eit etterlengta døme for å stemple den borgarlege regjeringa som kyniske knusarar av småfolket.

Solberg-regjeringa prøvde seg ikkje på noko liknande seinare. For å sleppe konfliktane som prioriterte kutt fører med seg, har Solberg-regjeringa i staden innført eit fast årleg kutt i budsjetta til alle statlege etatar.

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma (ABE) har vore blind, dum og feig. I enkelte etatar har ho nok ført til effektivisering, medan ho andre stader har ført til dårlegare tenester.

Støre-regjeringa vil no skrote denne reforma. Men dei har ingen strategi for å halde nede pengebruken i det offentlege på andre måtar. Tvert om har dei i opposisjon lova pengar til alle som har ropt høgt.

Så lykke til med å finne meir målretta innsparingar, finansminister Trygve Slagsvold Vedum!

Torsdag stod Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på Slottsplassen som nybakte leiarar for ei ny regjering. Som medgift får dei ei global energikrise, som sikrar nye, uventa milliardar i statskassa.

Heldigvis for Vedum ser det ut til at han slepp å stramme inn neste år. For nok ein gong har Noreg trekt vinnarloddet i klodelotteriet.

Medan skyhøge gassprisar skaper panikk og elende i Europa og elles i verda, renn pengane inn i den norske statskassa. Ifølgje Olje- og energidepartementet, vil statens inntekter frå olje og gass auke med nær 100 milliardar kroner neste år.

Og det kan bli langt meir. EU-kommisjonen reknar med at gassmangelen vil vare gjennom heile vinteren, til april neste år. Og prisane i dag, både på olje og gass, ligg skyhøgt over det statsbudsjettet legg til grunn.

Har det vore vanskeleg å halde stramme budsjett før, blir det ikkje enklare med dette.

Grunnen til at eg og mange andre har vore skeptisk til pengebruken til Solberg-regjeringa, er at Noreg vil trengje pengane meir framover. Stadig fleire eldre gjer at utgiftene til pensjonar, helse og omsorg vil auke kraftig, samstundes som inntektene frå olje og gass etterkvart vil gå ned.

Men eg må vedgå at når Noreg nok ein gong trekkjer vinnarloddet, og sjølv fastlandsindustrien set nye eksportrekordar, er det vanskeleg å vere ihuga pessimist.

Ikkje for det – det er fullt mogeleg for den nye regjeringa å setje det heile på spel med endå meir uvitig pengebruk. Men vi lyt vone at det framleis finst nøkterne folk i både Ap og Senterpartiet, som evner å tenkje framover.

Og strengt tatt har jo norske politikarar klart seg bra. Det er ikkje mange land som har overlevd ein så enorm pengeflaum som oljen og gassen har gjeve oss, utan å køyre økonomien i grøfta.

Der er vi trass alt ikkje.